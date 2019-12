Absolt el veí de Calonge acusat de fer tocaments a la neta de la seva parella

L'Audiència de Girona ha absolt el veí de Calonge (Baix Empordà) acusat de fer tocaments a la neta de la seva parella entre els mesos de setembre i octubre del 2016, quan la nena tenia nou anys. La sentència subratlla que el relat de la menor conté "errades" que fan impossible condemnar l'acusat amb la declaració de la nena com a única prova. L'acusat s'enfrontava a una pena de sis anys de presó. La sentència conclou que el processat, com a parella sentimental de l'àvia de la menor, solia acompanyar la nena i els seus germans també menors a anar amb bicicleta pel carrer de davant del domicili on vivien. "No ha quedat acreditat que l'acusat aprofités aquests passejos per fer-li tocaments amb la mà als pits i la vagina", conclou el tribunal.

El cas va arribar a judici a principis de novembre. Segons la fiscalia, els abusos haurien tingut lloc entre els mesos de setembre i octubre del 2016. L'acusat és parella de l'àvia de la menor, una nena que aleshores tenia 9 anys. Tots ells vivien en una casa de la urbanització Vescomtat de Cabanyes, conjuntament amb el pare de la nena i els seus altres dos fills.

Segons l'escrit d'acusació, com a mínim en tres ocasions, el processat va fer tocaments a la menor. Segons la fiscalia, l'home aprofitava els moments en què els tres germans sortien al carrer per donar voltes amb bicicleta, perquè era quan es quedava sol amb ells.

Al judici, el processat va negar les acusacions. Segons va explicar, els nens van viure deu mesos amb l'àvia paterna perquè la seva mare estava a la presó i va assegurar que, durant aquest temps, mai es va quedar sol amb els menors.

La fiscalia i l'acusació particular sol·licitaven una pena de 5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys. També s'enfrontava a pagar una indemnització de 6.000 euros.

La sentència conclou que, efectivament, l'acusat va conviure amb els menors entre el setembre i l'octubre del 2016 i que en diverses ocasions els va acompanyar a passejar en bici "al carrer de davant el domicili". Però el tribunal sosté que "no ha quedat acreditat" que fes tocaments a la nena "als pits i a la vagina".

La sentència apunta que el relat de la menor "no convenç el tribunal sobre la producció del delicte": "La sala ha detectat certes errades en aquest relat, per omissió, per excés o per contradicció, i això ens porta a no atorgar a l'exploració de la menor la competència i aptitud jurídica necessària".

El tribunal apunta que no hi ha cap altra més prova dels tocaments, tot i que suposadament tenien lloc davant de casa, al carrer on els podien veure veïns i quan hi havia els altres germans de la menor.

"En base al material probatori, no existeix base suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència", conclou la sentència que absol l'acusat.