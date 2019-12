L'Ajuntament de Palafrugell aprova iniciar els tràmits per crear un hotel-escola

El ple de Palafrugell va fer, dilluns passat, el primer pas per a la futura creació d'un hotel-escola d'hoteleria a la localitat. En concret, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per En Comú Podem per ampliar l'oferta eductiva de l'institut Baix Empordà amb el cicle d'Hoteleria i Turisme, uns estudis que s'impartirien en un edifici de nova construcció. Aquesta aprovació suposa que a principis del 2020, s'haurien d'iniciar les negociacions amb la Generalitat per convertir aquesta proposta en una realitat.

En la moció, que ja va ser presentada i aprovada l'octubre passat en el Parlament, els Comuns consideren que tant Palafrugell com la resta de la comarca necessiten crear una escola que sigui «referent a Catalunya» i que compti amb les instal·lacions i les eines necessàries «per formar-hi professionals de cara al turisme de qualitat». «Cal fer una aposta forta pels estudis de futurs professionals d'hoteleria i turisme», afegeix la proposta. «Els alumnes han de poder practicar en espais reals com una habitació d'hotel, i per això cal un equipament adequat», va explicar el regidor d'ECP-ECG, Alfons Rius qui va concretar que «tot i fer-se en un nou edifici, el cicle seguiria formant part de l'oferta educativa de l'INS Baix Empordà».

Actualment, aquest centre educatiu ofereix un cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques. Amb la construcció del nou equipament -segons Rius- la idea seria passar a fer el de Gestió d'Allotjaments i esdeveniments Turístics.



Formar una comissió de treball

Tot i això, l'última paraula sobre l'ampliació de l'institut Baix Empordà amb aquest cicle i la creació del nou equipament serà del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. «No depèn de nosaltres, tot i que els podem facilitar les coses cedint-los un terreny, per exemple», va assenyalar el regidor d'urbanisme, Jaume Palahí (ERC-AM).

Per tal de seguir l'evolució de les negociacions i la concreció del projecte està previst que es formi una comissió de treball integrada per tècnics de les diferents àrees municipals implicades en el projecte i per representants de totes les formacions polítiques de la localitat.