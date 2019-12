Unes 400 dones de La Bibsal canten en contra la violència masclista

Unes 400 dones s'han reunit aquest migdia a La Bisbal d'Empordà per a representar la performance feminista «Un violador al teu camí». L'acte, organitzat pel col·lectiu feminista Grup de Dones de La Bisbal, ha posat de manifest «la violència masclista del patriarcat» i ha mostrat la seva solidaritat amb les dones xilenes, lloc d'origen de la cançó.

L'organització havia citat a les interessades a participar a les 11 del matí a la plaça del castell de la capital baix-empordanesa, per a assajar la coreografia i la cançó. També es demanava que es portés un mocador negre per a tapar-se els ulls, tal com es sol fer la representació. Marta Pla ha estat l'encarregada d'explicar els passos i dirigir la coreografia i Xènia Gasull qui ha marcat els temps amb el timbal.

El tema de la performance ha estat la cançó internacional de protesta feminista «Un violador al teu camí», la traducció en català de la cançó original xilena «Un violador en tu camino».

El col·lectiu Grup de Dones de La Bisbal s'ha mostrat molt contenta a les xarxes socials per l'èxit de participació de la convocatòria, que ha omplert de gom a gom la plaça, mostrant una vegada més que el feminisme té molta força.