La metgessa Carmen Suñén, escollida Bisbalenca de l'any 2019

La metgessa i homeòpata Carmen Suñén ha estat escollida Bisbalenca de l'any 2019. El reconeixement ha estat a títol pòstum, ja que la metgessa va morir aquest mateix any. Els seus fills, Pau Campos i Alba Punset, van ser els qui van recollir el guardó honorífic a la sala de plens del consistori, que es va entregar diumenge. Segons va informar ahir l'Ajuntament, el reconeixement de Suñén es justifica per la seva tasca professional com a metgessa homeòpata a la Bisbal i pel seu activisme feminista, així com la seva implicació a la vida cultural bisbalenca, especialment des del Grup de Dones. Suñén va obtenir el 22,77 % dels vots: un total de 143 persones van decantar-se per aquesta proposta. El guardó, que no té cap dotació econòmica, va ser realitzat per l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i consisteix en dues mans que simbolitzen l'acte de fer un oferiment.