Sant Feliu iniciarà els treballs del carrer Girona entre el 7 i el 14 de gener

Els esperats treballs d'asfaltatge i millora del carrer Girona s'iniciaran entre el 7 i el 14 de gener, segons van confirmar fonts municipals. Aquesta obra, que té un pressupost que supera el milió d'euros, pretén adequar i asfaltar un tram de 2,2 quilòmetres de llarg que uneix el carrer Joan Maragall fins a les Eres, un tram especialment degradat del municipi.

Tal com es va anunciar fa uns mesos, entre les millores anunciades, es posarà una nova llosa de formigó i s'anivellarà i s'asfaltarà de nou la calçada. També, informa el consistori, es millorarà el clavegueram amb una nova xarxa que separarà l'aigua del clavegueram de la potable i es reordenaran els cables d'electricitat. Concretament, la durada prevista de l'actuació és de 9 mesos i el pressupost per fer l'obra és d'1.003.712 euros.



Una nova font d'aigua

D'altra banda, a la confluència entre el carrer de Girona i el carrer de les Eres hi haurà una placeta en la qual s'instal·laran una font pública d'aigua potable i bancs de fusta certificada amb material d'origen sostenible i arbrat.

En aquest sentit, no es preveu l'enderroc de cap edificació existent però sí que s'hauran d'adaptar els guals i accessos de vianants a la nova rasant. La reforma projecta també el canvi a les línies elèctriques existents, per tal de reduir el risc d'avaries i càrregues de tensió provocades per avaries en línies envellides.