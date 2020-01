La policia de Blanes deté un menor a qui atribueix quaranta robatoris en vehicles

La Policia Local de Blanes ha detingut un menor d'edat a qui acusen d'efectuar una quarantena de robatoris amb força a l'interior de vehicles. Fonts municipals van apuntar ahir que la detenció es va produir diumenge cap a quarts de dotze de la nit, quan els agents van observar un individu que tenia mig cos ficat a l'interior d'un vehicle amb els vidres trencats. Davant la sospita que pogués estar perpetrant un robatori, van procedir a la seva identificació i posterior detenció. En aquell moment, el noi portava una caçadora que havia estat sostreta d'un altre vehicle i duia al damunt altres objectes robats. Fonts municipals van subratllar que quan el van arrestar van observar que al costat del cotxe on hauria robat hi havia dos cotxes més amb els vidres trencats i l'interior regirat. El detingut és un menor veí de Blanes, per la qual cosa les diligències del cas les tramita la Fiscalia de Menors. A l'espera que se'l citi per a la seva compareixença en judici, se'l manté en custòdia familiar.



Onada de robatoris

Els agents han reforçat la vigilància als carrers des del mes d'octubre, després de notar un repunt de robatoris amb força perpetrats en vehicles estacionats al carrer. La zona més afectada per l'onada de robatoris ha sigut el centre de la vila, a l'avinguda del Parlament de Catalunya i a la rambla Joaquim Ruyra, així com als carrers adjacents a aquests, on, des de fa mesos, els veïns han manifestat la seva preocupació. De fet, en alguns grups veïnals de les xarxes socials, els veïns van mostrar la seva preocupació pel fet que el presumpte autor pugui tornar amb facilitat a robar. «El més trist és que tarda més la policia a fer els informes que el lladre a tornar-hi. Si no canvien les penes, això serveix de poca cosa», insistia un veí a Facebook, que d'altra banda felicitava el cos de policia per la detenció després de mesos de robatoris en multitud de vehicles.