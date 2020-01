Unes 1.500 persones gaudeixen del parc infantil de Palamós

Unes 1.500 persones han gaudit del parc infantil i juvenil Nadal Jove de Palamós, que ha tingut lloc els dies 27, 28 i 29 de desembre. Dins la campanya d'activitats nadalenques del municipi «Activa't per Nadal», el Departament de Joventut ha organitzat diverses activitats que durant tres dies han ofert als infants i joves tallers de manualitats, animació infantil, cantada de nadales o jocs recreatius, com diferents inflables, ludoteca, pista poliesportiva o un circuit d'aventura amb tirolina. Segons l'Ajuntament, durant aquests tres dies, pel Nadal Jove, situat a la Nau dels 50 metres, hi han passat unes mil cinc-centes persones que han aprofitat les festes nadalenques per passar una bona estona amb els més petits.



Benvinguda als Reis Mags

D'altra banda, aquesta tarda comencen les activitats per preparar l'arribada dels Reis Mags. A partir de les 17 h a la plaça Sant Pere, s'iniciarà una cercavila amb batucada fins a la plaça de l'Església, on hi haurà situat el campament dels patges, que comptarà amb llum, haimes, foc, jocs i sorpreses que permetrà a totes les nenes i nens jugar i explicar als patges reials els seus desitjos. El campament reial es podrà visitar des de les 17.45 fins a les 21.30 h. Demà, de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h a l'Arbreda, tindran lloc les Patge-olimpíades, les proves dirigides als nens i nenes per saber si podrien ser uns bons patges reials. Finalment, diumenge, 5 de gener, se celebrarà la tradicional arribada de ses majestats els Reis Mags d'Orient. A partir de les 18 h, al moll Vell, els Reis arribaran per mar, com és habitual, on l'alcalde i els nens i nenes els estaran esperant mentre berenen una xocolata calenta. La comitiva arribarà fins al teatre La Gorga, on, a partir de les 20 h, es farà la tradicional salutació de Ses Majestats a tots els infants.