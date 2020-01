L'Ajuntament de Sant Feliu contracta quinze persones en situació d'atur

L'Ajuntament de Sant Feliu va anunciar ahir la incorporació d'una quinzena de persones. Fonts municipals van apuntar que el nou personal s'ha adherit en el marc del programa «Treball i Formació 2019-2020», una iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya –en col·laboració amb l'Ajuntament– per promoure llocs de treball per a persones en situació d'atur. L'acte de presentació dels nous assalariats es va celebrar ahir al matí a la sala de plens del consistori ganxó. L'alcalde de la ciutat, Carles Motas, els va rebre a l'Ajuntament amb un discurs de benvinguda. De fet, aquests quinze treballadors es dedicaran a tasques de neteja viària, construcció i consergeria. Els llocs queden distribuïts de la següent manera: dues conserges per a edificis municipals, dues persones informadores de carrer, quatre peons forestals, dos oficials de primera de construcció, dos peons de construcció i tres persones operàries de neteja urbana.



Per a majors de 45 anys

El programa –coordinat per l'Àrea de Comerç, Empresa i Ocupació– té tres línies d'actuació: una dirigida a persones aturades majors de 45 anys i no perceptores de prestacions ni subsidis per desocupació; una altra per a destinataris de la Renda Garantida de Ciutadania; i la Línia Dona, una d'específica per a dones en circumstàncies d'atur de llarga durada. Des de l'Ajuntament van destacar que tots els nous treballadors s'han incorporat a jornada completa tot i que els contractes tenen una durada d'entre sis mesos i un any. De fet, onze d'ells hi seran sis mesos, fins al juny d'aquest mateix 2020, mentre que els altres quatre empleats disposaran de la feina un any sencer, fins al desembre.