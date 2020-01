Més de 600 persones visiten el pessebre vivent de Begur

L'Ajuntament de Begur xifra en més de 600 persones el balanç del pessebre vivent que es va realitzar al municipi entre el 21 i el 28 de desembre. Segons el govern municipal, l'activitat ha mobilitzat més de 150 figurants, bona part d'elles veïns i veïnes del municipi, que han interpretat escenes religioses icòniques com «l'Anunciació a Maria» o el «Rei Herodes» i diversos quadres amb els dimonis i els pastorets com a grans protagonistes. D'altra banda, també hi va haver actuacions de teatre, de gòspel i del grup de batucada Bakanards.