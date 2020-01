Palamós serà una de les seus de la reunió anual de la indústria europea de creuers

El 2020 ha de ser un any important per a les destinacions de creuer gironines. Palamós i Roses acolliran durant tres dies un dels esdeveniments més rellevants de la indústria europea de creuers, en què participaran una desena de companyies, un centenar de ports de la Mediterrània amb tràfic de creuers, operadors turístics i patronats de turisme. Serà, informa Empordà.info, en el marc de la 56a Assemblea General de Medcruise, que se celebrarà del 26 al 29 de maig i en què Palamós i Roses en seran els amfitrions. A més, l'esdeveniment consolida la projecció internacional dels dos ports, les seves poblacions i la destinació turística dins del sector. La posada en marxa d'aquest esdeveniment és fruit del treball conjunt de les institucions i entitats membres de Costa Brava Cruise Ports, que el 2014 van sol·licitar a Medcruise l'organització d'una assemblea. Des d'aleshores han treballat perquè l'organització de l'assemblea a la Costa Brava fos una realitat i perquè la seva consecució sigui un èxit.



La indústria dels creuers

L'entitat MedCruise va ser creada per promoure la indústria dels creuers dins la Mediterrània i ajudar els seus associats membres per proporcionar xarxes i oportunitats per desenvolupament promocional i professional. Actualment, l'Associació té 130 membres que representen més d'un centenar de ports dins la Mediterrània, el mar Negre, el mar Roig i l'Atlàntic. Tanmateix hi ha 35 membres més associats que representen entitats turístiques, regions i altres associacions relacionades amb la indústria.

El port de Palamós i el patronat de la Costa Brava Girona en són membres des del 1998 i 2013, respectivament.



Una tendència ascendent

El passat mes d'abril, el conseller de Territori, Damià Calvet, en el moment de donar inici a la temporada 2019 de creuers, va anunciar que l'associació Medcruise podria celebrar l'any 2020 una de les seves assemblees anuals a la Costa Brava, amb la participació de les principals companyies de creuers del món. En aquell moment, Calvet va subratllar les bones xifres que han obtingut els ports de Roses i Palamós en els darrers anys, gràcies en part a la promoció dels dos ports i la seva destinació turística als principals fòrums internacionals i estatals amb la marca Costa Brava Cruise Ports. Precisament, en el marc d'aquesta promoció, en el mes d'abril representants dels dos ports van participar en la fira més important del món del sector de creuers, la Seatrade Cruise Global, que se celebrava a Miami Beach, Florida (Estats Units). Costa Brava Cruise Ports està composta per: Ports de la Generalitat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, els ajuntaments de Palamós i Roses, i les cambres de comerç de Palamós i Girona.