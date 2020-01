Salvem Platja de Pals lamenta que la Generalitat tregui a licitació l'espai natural de Radio Liberty

Salvem Platja de Pals considera "lamentable" la decisió de la Generalitat de treure a licitació el projecte per rehabilitar l'espai natural de Radio Liberty. L'entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es fes càrrec d'eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d'un sòl públic propietat de l'Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació "obre la porta" al projecte Aquam que contempla un gran complex format entre d'altres per dos aquaris, i que ocuparia uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d'un projecte "desproporcionat i innecessari". Per tot plegat, l'entitat no descarta portar la decisió als tribunals.

Les edificacions que queden a la zona de dunes de la Platja de Pals de l'antiga Radio Liberty estan més a prop de desaparèixer. De fet, aquesta és una antiga reivindicació que ha fet l'entitat ecologista Salvem Platja de Pals, que lluita per aturar projectes urbanístics en aquesta zona del litoral gironí. El problema, segons el portaveu de l'entitat, Pau Bosch, és que Territori hagi tret a licitació la rehabilitació d'aquest espai natural. Bosch explica que es tracta de sòl públic propietat de l'Estat que ha cedit a la Generalitat per tal que el recuperi.

Per això, Bosch considera que "es vulnera" el protocol d'actuació si es posa a licitació perquè "s'obre la porta" a que sigui una empresa privada l'encarregada de fer-ho. I aquí és on apareix el projecte Aquam que contempla l'edificació d'un gran complex divulgatiu, amb dos aquaris ocupant un espai de 6.600 metres quadrats.



Recollida de signatures

Salvem Platja de Pals s'ha oposat sempre a la construcció d'Aquam ja que ho considera "desproporcionat". Per evitar el projecte, l'entitat ha recollit més de 1.000 signatures a la plataforma Change.org. Un projecte que, segons expliquen, el que farà serà "malmetre un espai natural en lloc de conservar-lo".

"Estem preocupats perquè es tracta de la privatització d'aquesta zona", assenyala Pau Bosch, portaveu de Salvem Platja de Pals. Segons Bosch, el projecte preveu la visita de 250.000 persones l'any, una quantitat que considera que aquesta zona "no pot assumir".

Per contra, l'associació aposta per la "renaturalització dels espais" i recorda que no queden terrenys d'aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desapareixent. "Estem parlant d'uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions".

El portaveu explica que són partidaris de la retirada "el més ràpid possible" de les edificacions que queden encara de l'antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s'ha de fer de manera "sostenible" amb un entorn "molt especial" i que ocupa una extensió "molt important".



No descarten els tribunals

Finalment, des de l'entitat deixen clar que el camí per poder assegurar aquest espai "serà llarg" i que, en qualsevol cas, no tanquen la porta a portar-ho als tribunals. L'entitat forma part de la plataforma SOS Costa Brava de qui té el suport, i ja han començat una campanya de recollida de donatius per poder costejar les despeses de portar a la Justícia la causa.

Ho han fet a través de la seva pàgina web www.salvemplatjadepals.org on també expliquen perquè s'oposen al projecte Aquam i quina és la seva aposta per rehabilitar aquest espai.