SOS Costa Brava impugna la llicència d'obres del nou auditori de cap Roig

L'entitat ecologista SOS Costa Brava ha impugnat a l'Ajuntament de Palafrugell la llicència d'obres del nou auditori soterrat que la Fundació "la Caixa" està construint als jardins de Cap Roig. L'advocat de l'ens, Eduard de Ribot, explica que les obres ja han començat –la llicència es va atorgar el 13 de setembre– i que «per molt que l'auditori sigui soterrat», la construcció d'aquest implica «alterar la façana actual de l'edifici que figura que està protegida per ser un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i on es farà la recepció i l'accés a les noves instal·lacions». L'advocat insisteix que a banda del BCIN, l'espai està catalogat com a sòl especial no urbanitzable pel pla Natura 2000, «tant de pla de protecció i aquí estan aprofitant per fer-hi una gran infraestructura», expressa l'advocat.

Entre els punts que els ecologistes argumenten perquè l'Ajuntament retiri la llicència a l'entitat, indiquen que el consistori només ha resolt una de les al·legacions que van presentar al projecte, que s'incompleix la normativa de protecció especial amb l'afectació a la façana del castell, que se supera el límit d'ampliació d'edificabilitat en sòl no urbanitzable –motiu pel qual requereixen un informe d'edificabilitat als serveis tècnics de l'Ajuntament–, que no s'ha realitzat cap informe per part del Patronat del Castell –que en tota la seva existència s'ha reunit una sola vegada–, així com la vulneració de les condicions i els requisits que la família Woevodsky, antiga propietària de l'espai, que va manifestar en els escrits de cessió de la finca, entre d'altres, el «deure de conservar els jardins, patis i espais que envolten l'immoble», apunta Ribot. Entre d'altres arguments, esgrimeixen que «no s'han estudiat alternatives d'emplaçament per al projecte» i demanen al consistori que suspengui cautelarment les obres fins que no es resolgui la impugnació per evitar «prejudicis» a l'entorn del castell.

A banda de l'auditori soterrat amb capacitat per a 200 persones, la Fundació també vol substituir els hivernacles on hi havia les plantes per replantar el jardí botànic per un edifici de dos nivells per allotjar visitants i el personal del nou projecte, un fet que segons Ribot «no té ni cap ni peus perquè destrueix la idea original, que és un hivernacle, i això sembla un hotel». A més, a l'antiga pedrera que va subministrar les pedres per aixecar els murs del castell que hi ha a la finca, l'entitat bancària pretén construir-hi un «equipament ambiental».



Les obres segueixen el pla

Fonts de la Fundació "la Caixa" apunten que «s'està complint amb la normativa» i que «s'ha fet el que ens han demanat per ajustar-nos als criteris, motiu pel qual fins ara ningú ens ha aturat el projecte i les obres estan avançant». No tenen constància oficial de la impugnació de la llicència.