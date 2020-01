Projecte Walden XXI: el somni d'una jubilació en comunitat a Sant Feliu

No fer negoci amb la vellesa. Aquest és, segons el president del projecte Walden XXI, Josep Maria Ricard, l'objectiu principal de crear una residència autogestionada per a gent gran. Tal com es va avançar el passat mes d'agost, un grup de persones assessorades per l'entitat Sostre Cívic ha decidit adquirir l'antic hotel Jecsalis de Sant Feliu de Guíxols i convertir-lo en una residència per a gent gran autogestionada. Un dels principis del projecte és que tots els residents puguin tenir serveis residencials, assistencials i sanitaris. A banda d'això, tots els inquilins passen a ser membres de la cooperativa gràcies a un règim de cessió d'ús.

L'objectiu d'aquest model, que implica un pagament per quotes i una entrada inicial, és que la residència sigui propietat col·lectiva dels seus inquilins, de manera que no depenguin d'un lloguer o la quota d'una residència geriàtrica privada que pugui augmentar de preu o d'un immoble que no disposi dels serveis que necessita la gent gran. A banda, insisteixen que la quota d'entrada és retornable per quan la persona deixi de residir en l'edifici. «Pensem que cal generar una alternativa a les residències per a gent gran que hi ha. Aquest model implica canviar el sistema perquè entenem que la gent gran té capacitat per autogestionar-se», explica Ricard.



Una alternativa

Actualment el grup està format per 34 persones d'entre 54 i 72 anys que ocuparien 31 apartaments –la previsió és que hi hagi persones que comparteixin pis– però els manquen entre sis i dotze persones per ocupar els sis apartaments que els queden per omplir la franja d'edat d'entre 50 i 67 anys. «Hem vist que les quotes d'ús i servei que proposem són més econòmiques que les de les residències mercantils. Amb això no neguem l'ús de residències públiques, però entenem que hi ha gent que mercantilitza les residències», apunta Ricard, que afegeix que «es tracta d'estar a casa nostra però ben cuidats». Aquest model de gestió, popularment conegut com a cohousing senior, és una pràctica habitual en alguns països escandinaus. A Espanya n'hi ha alguns exemples, com el Residencial Santa Clara (Màlaga) o la cooperativa TrabenSol (Madrid).

Per reunir als socis que manquen, l'entitat ha organitzat diverses xerrades obertes per explicar el projecte. La propera se celebrarà el 17 de gener a Barcelona, i també n'hi haurà una el 18 de gener a les 11 hores al Centre Cívic de Santa Eugènia.

Actualment, el grup de 34 inquilins que integren el projecte ja han pagat les arres i compta amb el vistiplau de l'Ajuntament i dels Serveis d'Urbanisme de Girona. A partir del febrer l'entitat preveu fer el primer pagament amb l'objectiu d'iniciar les obres a finals del 2020 i de poder-hi accedir a viure a partir del 2023. «La part més dificultosa serà la negociació amb els bancs per obtenir finançament, perquè som gent gran i entenem que serà dificultós, tot i això volem treballar amb bancs cooperatius», explica el president del projecte.



La futura residència Walden

La residència cooperativa, que s'ubicarà en l'antic hotel Jecsalis, preveu la construcció de 31 apartaments per a una sola persona o per a parelles. Tots ells disposaran d'una cuina americana, menjador, una o dues habitacions i banys adaptats. El projecte també preveu incorporar espais comunitaris com sales polivalents, cuina, menjador, biblioteca, sales amb ordinadors, bugaderia, trasters, dues terrasses i jardí interior. Finalment, apunten que la ubicació de la futura residència, al bell mig de Sant Feliu de Guíxols, els permet estar a prop de tots els serveis i infraestructures necessàries: supermercats, Centre d'Atenció Primària (CAP), botigues de proximitat, la platja, restaurants i bars, entre d'altres.