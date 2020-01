Comencen els dos mesos de veda de la gamba a Palamós

Les 16 embarcacions adherides a la Flota del Pla de Gestió de la Gamba vermella a Palamós van començar ahir i per setè any consecutiu, una veda de dos mesos per tal de facilitar la regeneració natural dels caladors. Segons va informar Ràdio Palamós, els pescadors podran torna a feinejar el dia 5 de març, mentre esperen que l'administració els acabi de pagar les ajudes per fer front a aquesta aturada de 60 dies.

El Pla de Gestió de la Gamba es va posar en marxa l'any 2013. Inicialment era d'un mes, però es va anar adaptant fins a arribar als dos mesos seguits. L'objectiu d'aquesta mesura és afavorir la conservació i protecció d'aquesta espècie per aconseguir que arribin a mides més grans.

En aquest sentit, el patró major de la Confraria de Palamós, Toni Albalat, va explicar a la ràdio municipal que la veda és una de les mesures que ha contribuït al fet que ara es pesqui gamba de talla més competitiva, i que es pot vendre a millor preu.

Les vuit barques d'arrossegament de la flota palamosina s'afegiran a la veda el 3 de febrer i pararan durant un mes.