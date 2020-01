El govern de Palafrugell vol concentrar les terrasses de la plaça Nova en un mateix sector

L'equip de govern de Palafrugell vol concentrar les terrasses dels bars i restaurants de la plaça Nova en un mateix sector per «guanyar espai lliure». Almenys aquesta és la proposta de reordenació que han presentat als propietaris dels locals i als grups de l'oposició i que, si es tira endavant, podria estar implantada el pròxim estiu.

Així ho va explicar ahir el regidor d'obra pública, Lluís Ros, qui va detallar que amb aquesta reordenació proposada per l'equip de govern (ERC, Som Gent del Poble, i JxC) la plaça «guanyarà un 50% d'espai lliure» per poder-hi realitzar activitats com sardanes o per facilitar l'accés dels vianants al mercat municipal. «La idea és agrupar les terrasses en el sector més sud i deixar lliure la resta de la plaça», va especificar Ros.

Segons la proposta municipal, les terrasses deixarien d'estar instal·lades davant de cada local i passarien a concentrar-se davant les façanes on s'hi troben la pastisseria Merci i el cafè Orient. Un canvi que, segons el regidor, permetrà, entre altres avantatges, facilitar el pas dels vehicles d'emergències, sense haver de moure taules i cadires.

Tot i els detalls, Ros va remarcar que «no hi ha res tancat» i que la proposta s'ha de «debatre» amb els propietaris dels locals instal·lats en aquesta emblemàtica plaça. De fet, l'edil palafrugellenc té previst reunir-se aquest matí amb els representants dels bars i restaurants per abordar els dubtes, canvis i queixes que puguin tenir sobre la proposta de l'equip de govern. «Els vam presentar el pla i ara ells ens han de comentar que els ha semblat», va destacar Ros.

Aquesta, però, no és l'única reordenació que vol fer el govern palafrugellenc. A Llafranc es proposa fer el mateix a la plaça Promontori. Una mesura que, segons Ros, els tres propietaris dels cinc locals veurien amb bons ulls. La proposta també preveu un canvi de model de pèrgola i de mobiliari urbà.

El regidor també va indicar que, si finalment s'aplica la reordenació, els propietaris tindran de termini fins a l'inici de l'estiu per implementar-la. Respecte al canvi de pèrgoles i mobiliari urbà, disposaran d'un any per fer el canvi.

La proposta ha estat redactada per una empresa externa (Costa Brava Centre) per un import de prop de 12.000 euros.



Crítica del PSC

De moment, tant la proposta com la contractació d'una empresa externa per fer-ne la redacció ja ha provocat les crítiques de l'edil socialista, Juli Fernández, qui ahir va assegurar que demanarà «explicacions sobre la contractació d'aquesta empresa externa i el cost de tot plegat». «Volen centralitzar les terrasses sense buscar el consens amb els establiments», va lamentar Fernández, qui va remarcar que, segons el seu punt de vista, la proposta de l'equip de govern, «perjudica l'activitat econòmica, trenca l'estètica de les places i no permet una diferenciació de l'activitat de cada establiment».

En aquest sentit, Fernández va recordar que el 2016, quan era alcalde, ja van consensuar un conveni amb els propietaris dels establiments per fer una reordenació de les terrasses. «El govern és incapaç de fer propostes de consens per trobar l'equilibri entre l'espai públic i el privat, amb relació a les ocupacions d'activitats econòmiques», va etzibar l'edil socialista, que va demanar a l'equip de govern que «retiri les propostes i busqui alternatives».