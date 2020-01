Noves sancions per als vaixells que facin festes en espais protegits

Els vaixells que es concentrin en entorns naturals protegits de la Costa Brava seran sancionats també per Capitania Marítima. Així ho va explicar ahir a Catalunya Ràdio el capità marítim de Palamós, José Ramón Trancón, qui va assegurar que faran «tot el que sigui possible per evitar la idea que la Costa Brava es pugui convertir en un botellón». Segons va avançar Ràdio Capital, des de Capitania Marítima perseguiran en la «mesura del possible» aquestes concentracions il·legals en indrets naturals de la zona de la costa. Segons Trancón, el que volen és ajudar a complir la proposta aprovada al desembre pel Parlament de Catalunya, segons la qual s'exigia al Govern que prengui mesures, entre les quals les sancions, per evitar que es facin més festes a la Costa Brava, en cales i platges.

Una proposta que es va produir després que, aquest estiu passat, els espais naturals de la cala Massoni i la Banyera Russa de Palafrugell es convertissin en l'escenari d'una festa il·legal improvisada amb més de 40 embarcacions. Aquest entorn es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Cap Roig.