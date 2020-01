Una sentència deixa el Palm Beach de Sant Feliu en mans de la Generalitat

El recurs d'impugnació presentat pels amos de l'antiga discoteca Palm Beach per prorrogar la concessió de l'icònic equipament de Sant Feliu de Guíxols ha estat desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En la sentència, emesa a finals d'octubre, l'alt tribunal català considera que queda provat que l'equipament es troba «deteriorat i abandonat» i ratifica la resolució dictada el 2016 per la Generalitat per declarar la caducitat avançada de la concessió a l'empresa titular, la societat Touring, del grup Eldorado.

Situat a primera línia de mar, l'equipament de 950 metres quadrats és propietat de Costes de l'Estat, qui el 24 de gener de 1964 en va concedir la titularitat a la mercantil Touring per un període de 30 anys, que acabava el 29 de juliol del 2018. Tot i això, 15 anys abans que s'extingís aquesta titularitat, el 2003, Costes de Catalunya va iniciar el procediment per declarar la caducitat avançada de la concessió al·legant que l'empresa titular havia realitzat «obres no autoritzades» o que havia fet un «arrendament no autoritzat de les instal·lacions», entre altres motius. El 2008 es va declarar la caducitat de la titularitat, una resolució que l'empresa Touring va impugnar.

Finalment, tot el procés es va haver de tornar a començar de zero el 2013, perquè el que va caducar van ser tots els tràmits realitzats.

El procediment es va reactivar el 2015 quan el Departament de Territori i Sostenibilitat, a instàncies de l'Ajuntament de Sant Feliu, va incoar un expedient d'extinció al·legant que les instal·lacions es trobaven «deteriorades i abandonades» i que es va resoldre el juliol de 2016 declarant la caducitat avançada de concessió. Llavors la societat Touring va impugnar la resolució al TSJC, ja que considerava que tenia dret a pròrroga. Finalment l'alt tribunal català ha resolt a favor de Territori.



Redactar un avantprojecte

Per la seva part, l'Ajuntament ganxó, qui en vol aconseguir la concessió, ja treballa amb l'Estat i la Generalitat per tal de convertir-se en el nou concessionari d'aquest edifici declarat Bé Cultural d'Interès Local i conegut també com els Banys de Sant Elm. Costes de l'Estat n'és el propietari, però la competència pertany al Govern català. «L'empresa privada podria presentar un recurs de cassació, però creiem que és improbable que això passi», va avançar el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (TSF).

Per això, l'edil de Sant Feliu confia que el procés judicial es tanqui aviat, perquè l'Estat torni a ser el titular de l'equipament i des del consistori puguin avançar en la «dignificació» d'aquest espai. «Des que hem renovat el passeig marítim Rius i Calvet, encara es veu més el deteriorament d'aquest edifici», va destacar.

En aquest sentit, Saballs va relatar que el primer que faran és encarregar un avantprojecte «molt bàsic» que contingui els plans de futur municipals per aquest emblemàtic espai per presentar-lo a l'Estat. «El que volem evitar és que la concessió vagi a concurs públic i l'acabi obtenint un privat per explotar-lo comercialment», va especificar el regidor de TSF.

Segons Saballs, la intenció de l'Ajuntament és desenvolupar-hi un projecte pedagògic i cultural amb una part comercial per «fer-lo sostenible econòmicament». «Encara que obtinguem la concessió, el cànon a Costes l'haurem de pagar igualment i, per tant, l'hem de fer rendible», va avançar el segon tinent d'alcalde.

Abans, però, Saballs va indicar que caldrà fer-hi una reforma integral, ja que tal com està ara l'edifici «només es podran mantenir els antics banys vells Sant Elm». Unes obres que el consistori no contempla fins al pròxim any i que no estan previstes en el pressupost actual.