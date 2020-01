La policia de Sant Feliu salva la vida a un home fent servir un desfibril·lador

La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va salvar, la matinada de dijous, la vida d'un veí de la població de 48 anys fent servir un desfibril·lador. Segons va informar ahir l'Ajuntament en un comunicat, la parella de l'home el portava d'urgència al centre d'atenció primària (CAP) però, de camí, va comprovar que havia deixat de respirar.

Per això, cap a quarts de quatre de la matinada va entrar a les dependències de la Policia Local per demanar auxili perquè el CAP li quedava més lluny. L'agent de guàrdia va començar la primera assistència de reanimació i va alertar altres agents. Els policies van estirar l'home a terra i van practicar les maniobres per reanimar-lo amb el desfibril·lador. En paral·lel, altres agents van anar a buscar el metge de guàrdia.

Minuts més tard, el veí va recuperar la consciència. Una ambulància va traslladar el pacient a l'hospital Trueta de Girona.