SOS Costa Brava alerta que a Calonge s'hi podrien edificar més de 4.000 nous habitatges

La plataforma SOS Costa Brava va alertar ahir sobre la possibilitat que Sant Antoni i Calonge pugui acabar tenint més de 4.000 habitatges nous, que se sumarien als més de 12.000 construïts que ja té actualment. Aquesta localitat baix-empordanesa va quedar fora del Pla Director Urbanístic (PDU) aprovat fa uns mesos per Territori, juntament amb Palamós, Palafrugell, Castell-Platja d'Aro i Castelló d'Empúries, aquesta última de la comarca de l'Alt Empordà.

La plataforma va fer aquest avís durant una xerrada que va fer ahir a la tarda al Palau Firal per informar i alertar els veïns del territori sobre la situació urbanística del municipi i per demanar a l'Ajuntament que estudiï una manera de desclassificar per iniciativa pròpia els sectors ara urbanitzables i evitar així un creixement urbanístic «desproporcionat».

En aquest sentit, la plataforma va detallar que ara Calonge té 4.167 habitatges on viu gent tot l'any, 6.475 segones residències i 2.069 habitatges buits. De tots aquests, 900 estan en venda. En conjunt sumen més de 12.700 immobles construïts, una xifra que podria augmentar fins a més de 16.000 habitatges si finalment s'aixequessin les més de 4.000 vivendes en les parcel·les de sòl urbà que preveu el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) aprovat el 2013.

Un planejament urbanístic que, per SOS Costa Brava, és «excessiu» tenint en compte que el municipi té poc més d'11.000 habitants i que no preveu créixer en més de 190 persones fins al 2026.

Sobre aquest creixement, la plataforma també va explicar que encara podria haver estat superior -més de 5.500- si no fos per un seguit de sentències judicials que, el 2013, van resoldre desclassificar quatre sectors del municipi inclosos en el nou POUM. D'aquests, el de l'Hotel del Mar i el de Porta de Sant Antoni (amb 486 parcel·les urbanitzables) són sòls de protecció especial i, per tant, en principi, no s'hi podrà aixecar res. En canvi, els del passeig d'Hivern i el de Porta de Calonge, amb 683 i 232 possibles habitatges, respectivament, no són sòl protegit i, per tant, podria ser reclassificat.

Finalment, la plataforma també va alertar de la situació de la Vall del Tinar, que en el POUM i en el Pla Parcial Territorial de les Comarques Gironines està classificat com a sòl rústic de protecció preventiva i que es podria reclassificar com a urbanitzable.

Per tot plegat, en la xerrada d'ahir, els representants de la plataforma ecologista van demanar a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que per iniciativa pròpia impulsi un diàleg sobre el planejament urbanístic municipal i estudiï la manera de desclassificar alguns dels sectors urbanitzables per evitar que hi hagi «més immobles que veïns i veïnes».

El nou Pla Director Urbanístic ha revisat 202 sòls dels 351 analitzats en el pla i evitarà la construcció de més de 15.000 habitatges en 1.168 hectàrees del litoral en 17 municipis de la Costa Brava que no tenen el seu planejament adaptat al Pla Territorial Parcial de les comarques gironines: Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i Blanes.

Les pròximes xerrades de SOS Costa Brava sobre el PDU es faran el pròxim 17 de gener a Tossa de Mar; el 18 de gener, a Llançà; i el 24 de gener, a Barcelona, entre altres localitats.