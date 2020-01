La Generalitat no ha multat cap dels vaixells de les festes il·legals a Cap Roig

La quarantena d'embarcacions que l'estiu passat van participar en diverses festes il·legals en espais protegits de la Costa Brava no han estat identificades ni multades per la Generalitat. Així ho ha confirmat el Departament de Territori i Sostenibilitat a Diari de Girona, concretant que encara no han rebut cap informació sobre la identitat dels propietaris dels vaixells per part dels cossos policials encarregats del cas i que, per tant, no s'han pogut imposar sancions.

Multes que, si s'acabessin posant, serien d'un mínim de 150 euros per utilitzar domini públic per fer-hi activitats que no estableix la normativa, una infracció classificada de caràcter greu. En aquest cas concret, seria per dur a terme una festa sense autorització i en un indret natural protegit. Tot i això, segons Territori, aquestes sancions es podrien incrementar un cop valorats els danys i perjudicis causats en l'entorn protegit.

Un dels macro- botellons il·legals es va fer el 10 d'agost passat a les zones protegides de la cala d'en Massoni i de la Banyera de la Russa, entre Palafrugell i Mont-ras (Cap Roig) i hi van participar una quarantena de vaixells i llanxes. Una festa que es va organitzar sense notificar res a les administracions, que no comptava amb el vistiplau d'Interior i que va ser denunciada per l'entitat ecologista Salvem el Golfet a través de les xarxes socials.

Un parell de dies més tard, aquesta entitat també va denunciar que s'havia convocat una altra festa en el mateix entorn i a través d'Instagram, en la qual s'animava la gent a anar-hi amb «amb moltes ganes de festa i carregats de gintònics», a més de portar «caps, defenses i àncores», demostrant així, segons els ecologistes «un nul respecte per l'entorn i el fons marí».

Arran d'aquests fets, Territori va obrir un expedient informatiu el 12 d'agost amb l'objectiu d'identificar els propietaris de les embarcacions i al novembre va anunciar que es reuniria amb ajuntaments i altres organismes per establir un protocol d'actuació i denúncia d'aquest tipus d'activitats i un sistema que faciliti la identificació dels infractors per poder iniciar, si s'escau, el corresponent expedient sancionador i de restitució en cas que s'hagi malmès l'espai natural.

També el Parlament, el desembre passat, va aprovar per unanimitat, una proposta de resolució presentada per Catalunya En Comú Podem en què s'instava el Govern a prendre mesures, conjuntament amb altres administracions implicades, per evitar que se celebrin festes a les platges i cales de la Costa Brava.

Per la seva banda, Costes va anunciar que instal·laria boies ecològiques de fondeig a les cales d'en Massoni i de la Banyera de la Russa per evitar que es repeteixin les festes il·legals i permetre així que la Guàrdia Civil pugui intervenir-hi. Aquestes boies no permeten que els vaixells es puguin unir entre ells ni que tirin l'àncora. A més, Capitania Marítima va fer públic aquesta setmana que també aplicarà sancions en aquests casos.



Altres festes desmantellades

En resposta parlamentària, el conseller de Territori, Damià Calvet, va explicar al novembre que es va desconvocar una festa il·legal que es volia fer al cap de Creus, i concretament al Port de la Selva. Segons el Departament, en aquell cas, la Guàrdia Civil, l'Ajuntament i els Agents Rurals se'n van assabentar prèviament i van acudir al punt de trobada, evitant que la festa s'arribes a celebrar.

A Lloret de Mar, a mitjans d'agost, la Policia Local va desmantellar una festa il·legal que s'estava celebrant a la cala Sa Boadella, on s'havien aplegat unes 150 persones. En aquell cas, però, la concentració il·legal es va fer a la platja i es va denunciar els organitzadors per una infracció de la Llei d'Espectacles, que preveu sancions que van dels 10.000 als 100.000 euros.