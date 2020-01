Condemnen un home a 3 anys i 9 mesos de presó per falsificar diners i documents

L'Audiència de Girona ha condemnat un home a 3 anys i 9 mesos de presó per falsificar bitllets de 50 euros i també falsificar de forma continuada documents oficials. Al banc dels acusats també hi havia dues dones més que s'han declarat culpables de falsificar carnets d'identitat i han acceptat una pena de 21 mesos de presó. El tribunal ha suspès l'execució de la pena i no hauran d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant els pròxims tres anys. El cas es remunta al 2016 quan els Mossos d'Esquadra van entrar al domicili dels tres acusats a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i hi van trobar dotze bitllets de 50 euros falsos, armes i dos passaports i un carnet d'identitat belgues també falsos.