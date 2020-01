Platja d'Aro no tindrà nòria

L'emblemàtica silueta de la roda del Magic Park que durant més de 45 anys va marcar l'entrada a Platja d'Aro no tornarà. L'Ajuntament ha descartat la compra d'una nova nòria a causa de l'alt cost econòmic que suposava i tampoc rehabilitarà l'original. Així ho va confirmar ahir la regidora d'Acció Territorial i Urbanisme, Montserrat Rovira, qui va explicar que el nou govern municipal (PSC-ERC) ha decidit descartar la compra perquè resultava «molt car». «Aquest no és el moment de fer aquest dispendi públic», va valorar Rovira. De fet, va ser l'antic equip de govern (CiU i PSC), encapçalat per Joan Giraut, qui el març passat va anunciar que el consistori estava estudiant ofertes «de diferents ciutats europees» per adquirir una nova roda abans d'acabar el 2019.

La regidora també va confirmar que tampoc es rehabilitarà l'estructura de l'antiga roda del Magic Park per raons econòmiques i de seguretat. «La restauració suposava una inversió molt gran perquè, entre altres coses, s'havia d'adaptar a les normes de seguretat actuals», va concretar la regidora de Platja d'Aro. De fet, l'antic govern municipal va encarregar una sèrie d'estudis per analitzar la possibilitat de restaurar la instal·lació i traslladar-la en una zona verda. Uns estudis que van concloure que l'operació era «inviable».



Obert l'any 1974

El parc va tancar les portes definitivament l'11 de setembre del 2017 i estava previst que els treballs de desmuntatge comencessin abans de finalitzar el 2018. La presència d'amiant cancerigen, però, va endarrerir tota l'operació, que finalment va començar a principis de març del 2019 seguint els plans i protocols de seguretat marcats per la Generalitat.

El Magic Park va ser creat l'any 1974 per Màrius Xufré, que ja es dedicava a les atraccions en fires locals. Després de comprar els terrenys el 1972, Xufré va construir la nau dos anys després i aquell mateix any es va posar en marxa amb la pista dels autos de xoc. Posteriorment hi va haver més incorporacions, com la nòria, una bolera, les màquines d'atzar i de videojocs, els llits elàstics o la pista de patinatge. També la popular discoteca Màrius, que va tancar el 2008 després de patir una inundació total.

Van ser les netes de Màrius Xufré, Jenny i Teia, les que van decidir tancar el parc el 2017. En aquell moment, van explicar que aquesta decisió es devia a diferents motius, com ara la dificultat per mantenir obert tot l'any i la competència «bona» del PP'S Park, a més de mancances que presentava l'edifici. Finalment, el 2018 van optar per vendre el solar de 4.000 metres quadrats a un privat.