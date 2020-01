Conveni de Sorea i el Consell Comarcal del Baix Empordà contra la pobresa energètica

El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, i el gerent territorial de Girona de Sorea, Andreu Masferrer, han signat aquest divendres al matí un conveni per tal de garantir l'accés a l'aigua a les famílies vulnerables. Es tracta d'una ajuda del consell comarcal a l'empresa subministradora d'aigua per tal que aquests 10.000 euros serveixin per tapar els deutes de les persones que pateixen pobresa energètica i no poden pagar les factures de l'aigua. El conveni té una durada d'un any i el consell comarcal ha injectat 10.000 euros en aquest fons de solidaritat. El 2016 ja es va crear un conveni similar amb una ajuda de 6.000 euros a l'any, que es va anar prorrogant fins el 2018.

Durant tot aquest temps unes 170 famílies s'han pogut beneficiar del conveni signat entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i Sorea. Només les famílies en situació vulnerable que viuen en municipis on Sorea abasteix l'aigua podran acollir-se en aquest fons de solidaritat. Es tracta dels pobles d'Albons, Bellcaire d'Empordà, Calonge, Forallac, la Bisbal d'Empordà, la Pera, Palau-Sator, Pals, Parlavà, Regencós, Torrent, Ullà i Vall-llobrega.

El 2019, els Serveis Socials del Consell Comarcal van emetre més de 300 informes de vulnerabilitat a les companyies de subministraments bàsics que presten serveis als municipis que gestiona l'àrea del Consell. D'aquesta manera, s'ha evitat que les famílies en situació de pobresa es quedin sense aigua, llum i gas.

El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, ha destacat que "és important també que les empreses prenguin consciencia" de la situació que viuen les famílies vulnerables i per això ha agraït Sorea el conveni signat aquest divendres.

Per la seva banda, el gerent territorial de Girona de Sorea, Andreu Masferrer, ha recordat que l'empresa és "conscient de les dificultats econòmiques que tenen algunes persones" i per això s'han compromès "socialment" per garantir " un element de primera necessitat" com és l'abastiment d'aigua.