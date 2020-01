Tanca l'Hotel Hipócrates de Sant Feliu de Guíxols sense avisar i deixa la plantilla al carrer

El nou propietari del curhotel Hipócrates de Sant Feliu de Guíxols ha tancat l'equipament sense previ avís i no deixa entrar la plantilla a treballadors. Així ho han denunciat aquest matí els mateixos treballadors en una concentració davant les instal·lacions hoteleres. Asseguren que ningú els ha dit res per escrit, que s'han trobat al carrer d'un dia per l'altre i que els deuen, com a mínim, tres mensualitats.

Segons han detallat, l'hotel ha estat adquirit per un grup inversor i des del 13 de gener no poden accedir als seus llocs de treball perquè han canviat els panys i han posat alarmes. De moment, s'han posat en contacte amb inspecció de treball i el pròxim dilluns es reuniran per decidir quines accions legals emprenen.