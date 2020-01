Un centenar de voluntaris recullen deixalles i apilen canyes a les platges de Palamós després del temporal

L'agrupació escolta palamosí es va preguntar què podia fer per ajudar després del temporal i, en coordinació amb l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà), van decidir fer una crida a través de les xarxes socials per reunir voluntaris. L'objectiu, netejar les deixalles retornades pel mar de les platges de la població. Segons ha explicat el cap dels escoltes, David Mercader, la prioritat és recollir i llançar els plàstics i, després, apilar els centenars de canyes i troncs arrossegats pel mar en piles per facilitar-ne la feina de recollida. A partir de les quatre de la tarda, han aplegat un centenar de voluntaris que en pocs minuts s'han posat a treballar. Entre ells, la Maria Rosselló: "Hauria de ser obligatori venir, a l'estiu tots voldrem venir a la platja i trobar-la neta".

Una neteja de platges oberta a tothom i que ha començat a les quatre de la tarda a la platja de Castell, amb l'objectiu d'arribar també a la Fosca i anar retirant brossa al llarg del camí de ronda. Aquests dues platges han patit alguna modificació de la seva fisonomia provocada pels moviments de sorra com a conseqüència del temporal però el que més preocupa és l'arribada de deixalles i residus de plàstic, fusta, restes vegetals i elements metàl·lics.

El cap dels escoltes, David Mercader, ha detallat que, seguint les recomanacions de l'àrea de medi ambient, la prioritat ha estat recollir els plàstic i altres deixalles arrossegades pel mar i, després, apilar canyes o troncs per facilitar la recollida a les brigades. El centenar de voluntaris han anat fent els pilons i omplint bosses d'escombraries.

Una de les voluntàries, la Maria Rosselló, és de Ripoll. Segons ha explicat, va rebre la convocatòria a través de les xarxes socials i ha decidit sumar-s'hi. Al matí ja ha estat recollint deixalles a la platja de Sant Antoni de Calonge i a la tarda s'ha traslladat a Castell. "Ha estat un temporal molt fort i entre tots hem d'aconseguir que tot millori", ha afirmat.

Una altra de les voluntàries, la Irene Posades, és de Palamós mateix i amb una filla vinculada als escoltes. "Però si no fos així hauria vingut igualment", ha dit. Segons Posades, cal posar fil a l'agulla per arreglar els desperfectes del temporal: "Contra la natura no s'hi pot fer gaire cosa però les nostres accions sí que parlen per nosaltres".