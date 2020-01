El «Gloria» arrasa diversos camps de pomeres al Baix Empordà

Els fructicultors comencen a comprovar les conseqüències del temporal Gloria als camps del Baix Empordà. El Ter es va desbordar a l'alçada de Foixà i va arrasar hectàrees dels camps més propers al riu, sobretot a la zona de Verges, Ultramort, Ullà o Torroella de Montgrí.

"Els camps s'inunden habitualment però mai ens hauríem imaginat que el riu canviaria el seu curs i ens passaria pel mig dels nostres camps", ha explicat Joan Maria Pareta, fructicultor de Giropoma Costa Brava i membre d'Unió de Pagesos.

La virulència de la riuada va arrancar completament alguns camps i es va endur les pomeres Ter avall. Altres plantacions, encara avui, estan inundades: "No sabem com reaccionaran les plantes, veurem com serà la floració".