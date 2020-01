Torroella i l'Estartit xifren en 4,3 milions els danys ocasionats pel temporal «Gloria»

Torroella de Montgrí i l'Estartit (Baix Empordà) han xifrat en 4,3 milions d'euros (MEUR) els danys ocasionats pel temporal Gloria al municipi. Gairebé la meitat de tot aquest balanç se l'emporten els costos de reparació de la planta potabilitzadora, que el riu Ter va inundar, i de la canonada que abasteix el municipi d'aigua potable. A més, segons subratlla el consistori, hi ha molts trams de platja que literalment "han desaparegut sota un mantell de tones i tones de residus" arrossegats per la riuada; no només vegetals, sinó també deixalles. Es calcula que netejar i reparar els serveis vinculats a les platges costarà 350.000 euros. L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, diu que "no pot ser" que l'Ajuntament sigui qui hagi d'assumir tota la neteja, perquè la brossa arriba "de tota la conca del Ter" i també considera "inadmissible" que el poble quedés aïllat per la crescuda del riu.

Segons les estimacions fetes pels serveis municipals, el temporal Gloria ha provocat desperfectes per valor de 4,3 MEUR a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Tot i això, des del consistori ja alerten que, a mesura passin els dies, "aquesta xifra es pot haver de recalcular a l'alça". "El fet que el municipi es trobi al tram final del Ter fa que els efectes d'aquest tipus d'episodis extraordinaris tinguin un impacte especialment greu", subratlla l'Ajuntament.

A nivell econòmic, les afectacions més importants són les que es refereixen al subministrament d'aigua. De fet, sumen més de 2 MEUR. Reparar la planta potabilitzadora, que el riu Ter va inundar, ja en costa 1,3; i aquesta quantitat s'hi han de sumar 900.000 euros més, que és el que costarà arranjar la canonada i la mota del riu.

En declaracions a Catalunya Ràdio, l'alcalde recorda que l'aigua que surt ara de l'aixeta continua sense ser potable. "I calculem que això s'allargarà entre una setmana i deu dies més", ha precisat Colomí. Per abastir els veïns, l'Ajuntament i l'empresa Sorea continuen repartint aigua en camions cisterna.



Canyes, arbres, plàstic i vidre

A més d'inundar la potabilitzadora i tallar les carreteres d'accés al poble, la riuada també ha deixat molta brutícia acumulada a les platges. No només canyes, branques i arbres sencers; sinó també residus de tota mena (sobretot, plàstics i vidre). Segons explica l'Ajuntament, això ha passat sobretot "a la platja Gran, al Ter Vell, als Griells, a la Pletera, a la Gola i al Mas Pinell".

"La platja, en molts trams, ha desaparegut completament sota un gruixut mantell de tones i tones de residus arrossegats pel riu i dipositats a terra per la força de la llevantada", subratlla el consistori. S'estima que netejar i reparar els serveis vinculats a la platges costarà més de 350.000 euros.

L'alcalde de Torroella diu que "no pot ser" que les platges les hagi de netejar "sempre" l'Ajuntament, perquè reben "la brutícia" de tota la conca del Ter. I pel que fa a les infraestructures, Colomí també considera "inadmissible" que la crescuda del riu tallés les carreteres d'accés al poble i deixés Torroella aïllada. "Tenim les mateixes carreteres des de fa 100 anys, que es tallen amb qualsevol avinguda del Ter o del Daró; en un país que vol ser normal, això no pot passar", afirma en declaracions a Catalunya Ràdio.



420.000 per canonades i camins

A més dels costos de reparació a la potabilitzadora i aquells referents a platges, Torroella també ha quantificat tres partides "importants" més. Són les que sumen la reparació de la comporta i la canonada de retorn del rec del Molí i el Ter (150.000 euros) i les dels camins de pujada a l'antiga base Loran (120.000 euros) i el camí vell entre l'Estartit i Montgó (150.000 euros).

Pel que fa a la via pública, aquest matí, un cop s'ha aturat l'entrada d'aigua a la urbanització dels Griells, a l'Estartit, s'està treballant per treure-la dels carrers afectats i bombejar-la cap al Ter Vell.



Més de 1.300 metres cúbics per segon

L'Ajuntament subratlla que, des del primer dia, l'impacte del temporal ha estat "molt sever" a diferents punts del municipi. En un primer moment, el Gloria va afectar sobretot la franja litoral. Però a partir de dijous a la matinada, a conseqüència del desbordament del Ter, les destrosses es van estendre a una bona part de la plana i del nucli urbà de Torroella. Segons els registres, pel pont que creua el riu a l'entrada del municipi, es van superar els 1.300 metres cúbics d'aigua per segon.

Aquest matí, a primera hora, ha tingut lloc una reunió de seguiment i avaluació de danys amb tècnics i regidors de l' Ajuntament de Torroella de Montgrí. En aquesta reunió, presidida per l'alcalde, Jordi Colomí, també hi ha participat el president de l' EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer. Posteriorment, la memòria tècnica i la valoració de danys s'han traslladat a la Generalitat i l'Estat, per iniciar la tramitació de sol·licitud de subvencions i ajuts per cobrir els danys derivats de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.