Begur preveu multes de fins a 3.000 euros per als pisos turístics que vulnerin l'ordenança

Els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) de Begur que incompleixin la normativa podrien arribar a pagar fins a 3.000 euros de multa. Almenys això és el que contempla la nova ordenança municipal que regula aquesta activitat i que es portarà avui al ple per a la seva aprovació inicial. Un tràmit que també suposarà l'aixecament en diferit de la moratòria de noves llicències que es va aplicar el setembre passat i que afecta tot el terme municipal. A Begur, l'equip de govern (Sempre-JxCat, TotsxBegur i +Begur) té majoria amb set dels onze regidors municipals.

Segons va explicar ahir l'edil de Promoció econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat, actualment la localitat té 1.450 habitatges donats d'alta i calculen que n'hi ha un miler més d'il·legals. «Dels donats d'alta, també n'hi ha que no gestionen correctament el bon veïnatge o la recollida de residus porta a porta», va assenyalar Pibernat, qui va remarcar que el principal objectiu d'aquesta ordenança és «lluitar contra l'intrusisme» i poder oferir un turisme de «qualitat».

Amb la nova ordenança aprovada, el consistori té previst fer un seguiment del seu compliment i presentar denúncies en els casos que ho requereixin. En aquest sentit, Pibernat va relatar que es podran imposar sancions de 750, 1.500 i fins a un màxim de 3.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.



Aixecar la moratòria

D'altra banda, en el mateix ple està previst que s'aixequi la moratòria de noves llicències per a habitatges d'ús turístic que es va aplicar el setembre passat a tot el terme municipal i que entrarà en vigor una vegada s'informi de l'aprovació de l'ordenança en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOP). «Tot i que s'aprovi en el ple, no es podran demanar llicències el dia següent, sinó que caldrà esperar que s'inscrigui l'ordenança i el període d'al·legacions», va precisar el regidor de turisme.

Aquesta moratòria es va fer per a un període d'un any, mentre elaborava el pla especial de l'activitat. Segons Pibernat, per tal de poder aixecar-la abans, l'Ajuntament ha dividit el procés en dues fases, començant per la part turística. Respecte a la fase urbanística, el regidor va detallar que han de modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per adaptar-lo al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Generalitat aprovat el desembre passat i que volen «lligar-ho tot». «En funció del pla -PDU- establirem les condicions que han de tenir aquests habitatges per poder obtenir la llicència, quants n'hi pot haver o com s'han de distribuir», va concretar Pibernat, qui va precisar que actualment la demanda per establir aquest tipus d'activitat és «contínua» a tot el municipi. De fet, l'edil begurenc va indicar que hi ha habitatges turístics al centre de la localitat però també a totes les urbanitzacions «fins i tot les més aïllades».

Un mes abans d'aprovar la moratòria dels HUTs, l'Ajuntament de Begur també va tirar endavant la suspensió de noves llicències per obrir hotels, bars i restaurants o reformar els ja existents. En aquell cas, la moratòria es va aixecar parcialment a finals de novembre, ja que va deixar d'afectar els bars i restaurants. En aquell moment, l'equip de govern va explicar que, a diferència dels hotels, els bars i restaurants tenen un impacte urbanístic menor i que així es podien modernitzar. La decisió no va agradar a l'oposició, que la va titllar «d'incoherent» i va acusar els set regidors al govern de rebre «pressions del sector de la restauració».