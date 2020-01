Acampen a Platja d'Aro per no quedar-se sense plaça per Carnaval

Els representants de set colles de Carnaval de fora de la Vall d'Aro van acampar dilluns a la nit davant de l'oficina de turisme per evitar quedar fora de les inscripcions a la Gran Rua de Carrosses i Comparses que se celebrarà el 22 de febrer a les onze del matí i a les quatre de la tarda. Segons va informar ahir TV Costa Brava, els representants de les colles anaven equipats amb mantes, coixins i fins i tot una tenda per passar tota la nit de dilluns fent cua per ser els primers a entrar a l'oficina de turisme a les vuit del matí i obtenir una de les set places presencials disponibles per poder participar a la Gran Rua.

Dilluns fins a les dues del migdia es van poder inscriure en bloc i de manera presencial les colles carnavalesques de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro mitjançant les entitats que les coordinen. Ahir es va poder fer per correu electrònic a partir de les 12 de la nit.

De totes aquestes colles, a la desfilada matinal del 22 de febrer hi podran participar un màxim de deu colles, mentre que a la de la tarda hi podran desfilar fins a 65 colles.