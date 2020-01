Agre debat en el ple de Palafrugell pel canvi d'ordenació de les terrasses

La proposta de reordenació de les terrasses ubicades a la plaça Nova de Palafrugell i a la Promontori de Llafranc per regular l'ocupació de la via pública va generar, en el ple de dimars, una agra discussió entre l'equip de govern (ERC, SGP i JxC) i l'oposició (PSC, Comuns i CS). Segons va avançar Ràdio Palafrugell, la picabaralla es va produir en el torn de precs i preguntes quan el regidor d'ECP-ECG, Alfons Rius i el socialista Juli Fernández van carregar contra l'equip de govern per la gestió que s'està fent d'aquesta proposta.

El primer a intervenir va ser l'edil del PSC que va tornar a mostrar la seva disconformitat amb el contingut i les formes de la proposta. «L'únic plànol que ens han ensenyat és el de la plaça Nova. De Llafranc no hem vist cap proposta», va etzibar Fernández, qui va afegir que en el pla d'usos de la via pública de la Generalitat «no es qüestiona l'ocupació de Llafranc, sinó la de Tamariu i una part de Calella». A més, el regidor socialista va recordar que els anys 2016 i 2018 ja es va fer una «reducció de l'ocupació» en aquests espais i va demanar a l'equip de govern que «negociï amb els operadors» dels establiments un projecte amb canvis que «vagin més enllà d'aquest mandat». Anteriorment, Fernández ja havia criticat també la contractació d'una empresa externa per elaborar la proposta de reordenació.

Una opció que també va retreure el regidor d'ECP-ECG Alfons Rius, qui va assenyalar que el pla podia haver estat elaborat pels tècnics d'urbanisme «de la casa» i que va retreure que les formacions al poder «segueixin fent les coses sense consultar els empresaris».



Rèplica de l'alcalde

Per la seva part, l'alcalde, Josep Piferrer (ERC), va tornar a explicar que primer van encarregar un avantprojecte per poder negociar amb els operadors sobre plànol i que segueixen mantenint reunions per «consensuar una proposta definitiva». «Per plaça Nova esperem tenir un acord tancat amb els operadors per presentar a la comissió informativa del febrer», va indicar Piferrer, qui va reconèixer que el plànol de la reordenació de la plaça Promontori de Llafranc no s'ha presentat a l'oposició perquè ja hi ha un acord amb els operadors. El batlle també va indicar que el canvi que es volia fer al passeig de Blanes -i per la qual només s'havia fet una primera reunió- queda a l'aire a causa dels danys causats pel temporal Gloria. «No volem anar en contra dels operadors, però hem de garantir el pas de la gent», va afegir.

En aquest sentit, el regidor de Via Pública, Jaume Palahí (ERC), va criticar la intervenció de Fernández. «A Tamariu qualsevol dia d'estiu i molts dies d'hivern moltes persones no poden passar i vostè -PSC- no s'hi va posar mai» i a la plaça Nova «les ocupacions són dràstiques. No es poden ni ballar sardanes». Un argument que va voler reforçar explicant que durant el govern socialista de 2011 a 2015 es van posar «quatre multes» per ocupació de via pública de les terrasses mentre que del 2017 i fins ara -amb ERC i JxC al capdavant- se n'han posat una cinquantena. L'alcalde va tancar la discussió responent als Comuns i puntualitzant que «el procés el farem com ens sembli bé a nosaltres».