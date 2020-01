Detenen un home per robar una casa a Pals

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) per un robatori amb força en una casa de la urbanització Trèvol de Pals (Baix Empordà). Els fets van passar el 14 de gener, quan els agents va trobar-se la casa totalment regirada i hi havia danys en una finestra, per on el lladre hauria accedit a l'interior.

Les víctimes van denunciar que els havia robat diners, tauletes, videoconsoles, sabates, joies i fins i tot comandaments a distància. A més, la policia va trobar una bicicleta i tres televisors al jardí que l'home va preparar per endur-se.

A partir d'aquí, la policia va obrir una investigació per conèixer la identitat de l'home. Gràcies a tots els indicis recollits i també a la col·laboració ciutadana, aquest dimecres els Mossos van localitzar i detenir l'autor del robatori.

L'home té antecedents policials i el 29 de gener va passar a disposició judicial. Hores després va ser posat en llibertat amb càrrecs.