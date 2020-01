Activen un dispositiu especial per netejar les platges de l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha activat un dispositiu especial de neteja de les platges de l'Estartit, afectades pel temporal de la setmana passada. Es preveu que els operaris estiguin traient restes de la sorra durant unes tres setmanes i, posteriorment, s'anirà arreglant la resta de desperfectes que hi hagi per tal que les platges estiguin a punt per a l'inici de la temporada turística. Com que part de les platges es troben dins del Parc Natural del Montgrí, el dispositiu tindrà una especial cura amb la qualitat ambiental que hi ha. Per això, els operaris retiraran a mà els residus que no siguin orgànics i la majoria dels que sí que ho són, els trituraran 'in situ'.

El temporal Gloria ha deixat múltiples desperfectes a les comarques gironines, però les onades i les riuades també han deixat les platges plenes de restes de canyes, arbres, vidres i plàstics, entre d'altres objectes. Des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), han decidit activar un dispositiu especial de neteja per a les platges de l'Estartit, en col·laboració amb l'EMD.

Els treballs van a càrrec de les brigades municipals i de l'empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus. En una primera fase, els treballs es centraran en les platges urbanes (la platja Gran, Griells i Montgó). Posteriorment, ho faran en espais naturals (la Pletera, la Gola del Ter i Mas Pinell).

La majoria de les platges compten amb grans acumulacions d'arbres, canyes i també algunes branques. Conjuntament amb els residus orgànics, també hi ha brutícia com ara plàstics i vidres que omplen la sorra de les platges de l'Estartit. Des del consistori han avançat que demanaran ajudes econòmiques per fer front a la despesa que suposa aquest dispositiu i també altres reparacions que ha d'afrontar Torroella i l'Estartit a causa del temporal.

El dispositiu de neteja serà especialment curós amb l'entorn, ja que algunes de les platges de l'Estartit formen part del Parc Natural del Montgrí i això fa que gaudeixin d'una gran qualitat ambiental. Per això, els residus que no siguin orgànics es trauran manualment. Per altra banda, en bona part de les platges, s'haurà de triturar allà mateix tots els troncs i altres restes orgàniques.

A més, també es traslladaran troncs a la part alta de la platja i així s'afavorirà la creació natural de les dunes costaneres. Els troncs serviran d'embrió on la sorra pugui començar a acumular-se i després hi acabi havent vegetació.

Es preveu que el dispositiu duri tres setmanes. A partir d'aquí, s'aniran arreglant la resta de serveis que tenien les platges abans del temporal. També es farà una aportació de sorra a la Platgeta, que han desaparegut totalment amb la llevantada. Amb aquests treballs es preveu que les platges estiguin a punt per a la Setmana Santa, el tret de sortida de la temporada turística.