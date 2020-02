Educació investiga els presumptes «tocaments» a l'Institut de la Bisbal

El Departament d'Educació ja està investigant el presumpte cas de «tocaments» d'un professor de l'Institut de la Bisbal d'Empordà cap a «alumnes». Així ho va confirmar ahir el director de Serveis Territoris d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, qui va explicar que un inspector es va personar divendres al matí a l'institut per parlar amb direcció i «recollir» tota la informació possible sobre aquests presumptes «tocaments» a estudiants de «1r d'ESO». Sobre el docent acusat, Educació va reiterar que ha demanat la baixa i que s'han activat tots els protocols d'actuació establerts.

El cas es va destapar dijous a la tarda quan l'Institut de la Bisbal va fer arribar un comunicat a les famílies dels estudiants on s'informava de la presumpta «conducta inadequada» d'un professor del centre cap a «alumnes». Segons s'explicava en el comunicat, va ser una alumna qui va informar la direcció de l'institut sobre «accions denunciables», moment en el qual van engegar el protocol per «aclarir la veracitat i abast» dels fets. Concretament, en el text s'especificava que el director i la coordinadora pedagògica de l'institut van entrevistar els alumnes que «s'anava creient convenient» a mesura que escoltaven «les declaracions de les noies». Després d'elaborar un informe sobre els relats de les estudiants, el van enviar a Inspecció i van informar les famílies de les alumnes implicades seguint indicacions d'Inspecció. El comunicat també puntualitza que el cas es troba en mans de «conductes establertes per la legislació».

Des de la direcció de l'INS la Bisbal van remarcar la seva voluntat d'evitar una «alarma generalitzada» i van informar que les classes impartides pel docent les farà una professora nova.Per la seva part, el Departament d'Educació va confirmar ahir que el professor en qüestió es troba de baixa i que fins avui no es podran aportar nous detalls sobre el cas.