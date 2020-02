Una regidora de Verges deixa la CUP per l'«assetjament psicològic» d'un company

Una regidora de la CUP de l'Ajuntament de Verges ha acusat un company d'«assetjament psicològic». Es tracta de la segona tinent d'alcalde i regidora d'Atenció a les persones, salut i participació, Susgana Ribas, que ja ha anunciat que té previst deixar la formació per passar a l'oposició com a edil no adscrita i sense retribució econòmica. A l'Ajuntament de Verges només hi ha un grup municipal, Junts fem poble-la CUP, que governa amb nou regidors.

El cas va esclatar després que Ribas votés en contra del pressupost municipal pel 2020 en el ple extraordinari fet dilluns al vespre. Davant la incredulitat d'alguns veïns i els rumors que corrien per aquesta localitat de menys de 1.200 habitants, la regidora va decidir donar explicacions sobre el seu vot contrari i sobre la decisió d'abandonar la CUP a través de les xarxes socials.

En una extensa publicació, Ribas acusa el grup municipal de fer una «mala gestió», de no creure-la i de no donar-li suport en el presumpte cas d'«assetjament psicològic» per part «d'un altre membre» del partit. Una situació que, assegura, s'ha tornat «insostenible». «No puc continuar participant d'un grup que m'indica contínuament que no em creuen», relata l'encara regidora cupaire, que afegeix que tot i que des del partit van «convidar a marxar» el presumpte «assetjador», aquest «encara hi és».

En el text, Susagna Ribas vol «desmentir» que l'equip de govern i el grup la fessin fora. En aquest sentit, precisa que fa mesos que «no participa en la formació ni tampoc en l'equip de govern per motius personals i també per no compartir algunes dinàmiques municipals que m'han afectat en l'àmbit personal». «Aquesta decisió ha sigut meditada, també dolorosa, i m'ha sigut difícil prendre-la» assenyala a l'escrit sobre la seva opció de passar a ser regidora no adscrita. «L'únic que em mou i em mourà en el marc polític és l'estima que tinc per aquest poble, que ja fa temps que és el meu i el dels meus fills», conclou Ribas sobre aquesta situació.

Crítica al pressupost municipal

Respecte al seu vot contrari en els pressupostos, Ribas, que ja va ser regidora durant el mandat 2015-2019, també exposa les seves raons en l'escrit a les xarxes. La principal especifica un «augment dels sous dels càrrecs electes, en concret un 50% més». Segons afirma, el poble de Verges «destinarà més de 14.400 euros» a la partida per cobrir la despesa pels sous dels dos càrrecs electes amb dedicació. També critica que es destini una partida de 2.400 euros a la Fundació privada Vimar per construir un centre a Sant Feliu de Guíxols. «Tot i que és una entitat que treballa pel bé social en la cura de les persones amb discapacitat no queda gaire clar que s'hagin de donar diners públics a una acció de titularitat privada», retreu l'edil de la CUP en el text publicat en el qual també critica, en altres aspectes del pressupost, que es «disminueixi» la partida de camins i regs o la de festes.



Resposta del partit

Per la seva part, el partit de Junts fem poble-CUP va emetre un comunicat consensuat en assemblea en el qual defensa que quan es van assabentar de les acusacions de presumpte «assetjament psicològic» per part d'un company del partit van «actuar immediatament» perquè aquest «deixés de formar part de l'assemblea». També precisen que la gestió d'aquesta situació s'ha basat en «donar suport» a la regidora i activar el protocol intern de la CUP «mitjançant una mediació externa que s'està executant conjuntament» amb l'equip de govern i amb Susagna Ribas.

Respecte al pressupost aprovat -del qual no s'especifica la quantitat- el grup municipal assegura que compta amb «el suport del poble» i explica que és «continuista» i que la despesa que s'hi recull «permet seguir avançant» en àmbits que consideren claus per al desenvolupament i benestar del poble: polítiques socials, mediambientals i urbanístiques i aplicar la millora en condicions laborals del personal de l'Ajuntament.