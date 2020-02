L'il·lusionista Xevi: el primer fill predilecte i el veí més «màgic» de Santa Cristina

Reconeixement municipal. Amb més de 60 anys de trajectòria professional en el món de la màgia, l'il·lusionista Xavier Sala i Costa ha estat reconegut pel seu poble, Santa Cristina d'Aro, amb el títol de primer fill predilecte de la vila.

anta Cristina d'Aro ha esdevingut, en les darreres dècades, la meca espanyola del món de la màgia. Una gesta que ha estat obra i mèrit d'un sol home: Xavier Sala i Costa. Conegut popularment com l'il·lusionista Xevi, aquest cristinenc ha portat el seu art arreu del món, parlant sempre amb orgull de la Costa Brava i, particularment, d'aquesta petita localitat baix-empordanesa on va néixer, on viu i on l'any 2002 hi va crear el Gran Museu de la Màgia, el primer fundat a Espanya i l'únic que existeix a Catalunya. «He voltat per Europa, Amèrica i Àsia i sempre, a tot arreu, he fet d'ambaixador de casa meva: Santa Cristina i la Costa Brava», afirma l'artista amb satisfacció.

Un orgull recíproc que ara el poble li ha volgut demostrar, convertint-lo en el primer fill predilecte que té la vila. «He rebut molts premis i reconeixements internacionals però el que més pesa i el que més importància té és el que et donen a casa», assegura l'il·lusionista Xevi, qui subratlla que rebre aquest títol representa una «gran il·lusió i emoció».

Per celebrar-ho, divendres passat a la tarda, es va fer un gran espectacle a l'espai Ridaura, on hi van participar els mags Enric Magoo o Amilkar i el faquir Kirkman, entre altres artistes i amics de Sala i Costa. Dirigit pel periodista Josep Puigbó, i amb la presència de més de 300 persones, l'acte va incloure una projecció audiovisual sobre la trajectòria de l'il·lusionista i un reconeixement per haver donat el seu fons a l'Arxiu Municipal, abans de rebre la placa que l'acredita com a fill predilecte de la vila. L'acte es va tancar amb un espectacle final protagonitzat per una parella de russos.



Mig segle del rècord mundial

I tot plegat, només uns mesos després de complir-se mig segle del rècord mundial –no ha superat ningú– que el va culminar a la fama: conduir amb els ulls tapats des del monestir de Montserrat fins al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Ho va aconseguir el 25 d'abril de l'any 1969, al volant d'un Renault 8 i amb un cotó sobre cada ull i una bena cobrint-li tota la cara. De fet, un any abans, ja va provar aquesta proesa encapçalant una caravana de cotxes antics, un dels quals conduïa ell amb els ulls tapats per una urbanització d'Empuriabrava. I encara ho va tornar a repetir anys després a Múrcia, Portugal, Santiago de Cuba o altre cop a Barcelona des del Portal de l'Àngel fins al Poble Espanyol de Montjuïc.

Des de llavors, la trajectòria d'aquest il·lusionista polifacètic no ha deixat de sumar èxits, premis, i reconeixements de tota mena. Ha participat en pel·lícules dirigides per Sebastià d'Arbó com Más allá de la muerte (1986) i Fassmann (2011) i va ser el protagonista del film El Gran Serafín de José Maria Díaz Ulloque, on va compartir pantalla amb Ana Obregón o Fernando Fernán Gómez, entre d'altres. També ha sortit en coneguts programes televisius com Filiprim, Salto a la Fama i Estudio Abierto i ha escrit llibres com El meu món màgic (1988) i Petita història de I'il·lusionisme (1991), a part de col·laborar en sèries televisives, revistes, setmanaris i diaris espanyols. La majoria de festivals de màgia organitzats a la província de Girona també són obra seva, destacant la Trobada Màgica Internacional a la Costa Brava i va ser el creador de la primera Escola de Màgia d'Estiu a Lloret de Mar o la primera Nit de la il·lusió a Llançà.

A més, al llarg de la seva carrera professional, Xavier Sala i Costa ha estat escollit Dimoni de la Costa Brava, nomenat Maistre per l'Ordre Internacional des Anysetiers, i guanyador del Primer Premi de Turisme de la Vall d'Aro, entre moltes altres distincions. En el vessant social, és fundador i vicepresident de l'Associació Mags Sense Fronteres i de Mans Màgiques pel Món i fa tallers a les escoles.

Èxits, premis i reconeixements que no han fet, però, que oblidi els seus orígens i el poble on va començar tot: Santa Cristina d'Aro.