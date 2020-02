Els Mossos detenen un lladre que va atracar una farmàcia ganivet en mà fa nou mesos i mig a Palamós

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre que va atracar una farmàcia de Palamós (Baix Empordà) ganivet en mà fa nou mesos i mig. En concret, els fets van passar el 9 d'abril de 2019 pels volts de les set de la tarda. L'home de 25 anys va entrar a l'establiment amb la cara tapada i amenaçant les treballadores de la farmàcia amb un ganivet de vint centímetres de fulla.

Les empleades, però, van poder fugir per la porta del darrere. En aquest instant, el lladre va aprofitar per emportar-se 235 euros de la caixa i fugir del lloc dels fets. Mentre escapava, va llençar a unes escombraries properes a la farmàcia part de la roba que duia a sobre i que els agents van poder recuperar per a la investigació.

Malgrat que s'ha allargat gairebé deu mesos, els Mossos van acabar localitzant i detenint el jove el passat 29 de gener a partir dels indicis recollits durant la investigació. L'home, que té antecedents, va passar a disposició del jutge de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) per un delicte de robatori amb violència i intimidació. El detingut va quedar en la llibertat amb càrrecs.