Vall-llobrega preveu tenir la nova deixalleria municipal en marxa a finals d'any

Vall-llobrega instal·larà la nova deixalleria municipal al polígon industrial i preveu tenir-la en funcionament a finals d'any. Així ho va avançar ahir l'alcalde, Rufino Guirado (JxCat), qui va explicar que amb aquest equipament i la instal·lació de 12 càmeres de videovigilància a diferents punts de la localitat esperen poder «acabar» amb els abocaments il·legals.

Faltava concretar la ubicació del nou equipament, que finalment s'instal·larà al polígon industrial del municipi. De fet, en l'últim ple es va aprovar una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per canviar els usos d'una zona verda per una d'equipaments i així poder-hi instal·lar la deixalleria. «El procés a partir d'ara ha de ser força ràpid i preveiem que podria estar funcionant a finals d'any», va detallar Guirado, qui va especificar que s'ha d'adequar l'espai i alçar-hi un petit cobert.

La creació d'aquest nou servei compta amb una subvenció de la junta de residus d'uns 111.000 euros i només s'hi podrà accedir amb una targeta electrònica d'ús exclusiu per a veïns. «Volem instal·lar-hi càmeres lectores de matrícula per controlar qui accedeix al recinte i evitar abocaments il·legals», va afegir l'alcalde de Vall-llobrega, qui va relatar que aquest és un dels grans problemes que pateix el terme municipal. «En els contenidors i en altres llocs hi aboquen de tot. Des de la runa de les obres fins a rodes de camions», va lamentar l'alcalde, qui espera que amb la instal·lació de la deixalleria i de les càmeres es redueixi aquesta problemàtica.

Aquest nou equipament formarà part de la xarxa de deixalleries del Consell Comarcal del Baix Empordà, que es troben a la Bisbal d'Empordà (deixalleria comarcal), Begur i Pals, i les que són d'un model més petit estan ubicades a la Tallada, Gualta, Bellcaire i Verges.



Les càmeres, d'aquí a 15 dies

D'altra banda, el batlle també va avançar que els treballs d'instal·lació de 12 càmeres lectores de matrícules en sis punts estratègics del terme municipal arrencaran d'aquí a 15 dies. «Això també ens ajudarà a detectar aquests abocaments il·legals i qui els realitza i a prevenir robatoris», va remarcar Guirado.

El projecte es va redactar el setembre passat i s'aplicarà en diferents fases, la primera de les quals tindrà un cost de més de 40.000 euros. Les zones on està projectada la instal·lació i que es van decidir seguint les recomanacions dels Mossos d'Esquadra són: l'entrada del polígon industrial municipal, la rotonda de l'entrada del poble, la zona entre l'hípica de Palamós i Vall-llobrega, la de Quatre Camins, la plaça de l'Ajuntament, i la zona de Roca de Gria.

Aquests aparells lectors permeten captar imatges a temps real i, mitjançant una aplicació de software, identificar les matrícules dels vehicles que circulen per cada localitat. Algunes matrícules s'hauran introduït prèviament al sistema i, en cas de detectar-se alguna irregularitat o algun vehicle sospitós, s'activarà l'avís al cos dels Mossos d'Esquadra. «Som un poble petit però molt disseminat i aquest sistema ens ajudarà a millorar la seguretat de tot el municipi», va valorar Rufino Guirado.