Els taxistes de Sant Feliu denuncien que dos hotels fan trasllats cobrant i sense permís

La societat de taxistes de Sant Feliu de Guíxols ha iniciat una campanya per denunciar públicament que, des de fa anys, pateixen competència «deslleial» per part de dos hotels del municipi. Segons expliquen a Diari de Girona, aquests establiments hotelers de quatre estrelles ofereixen als seus clients un servei de trasllat de pagament fent servir «cotxes particulars» i «sense disposar» de: la placa identificativa, la llicència municipal, la targeta de transport necessària per poder portar passatgers, ni la matrícula de color blau que permet identificar fàcilment els taxis.

Aquesta societat, formada pels conductors dels onze taxis que tenen llicència i operen actualment a Sant Feliu, relata que un d'aquests hotels, dels quals prefereixen no revelar el nom, fins i tot publicita el servei de trasllat a la seva pàgina web, on també informen de les tarifes per anar a l'aeroport de Girona o de Barcelona i que aquestes van dels 50 als 150 euros. De l'altre hotel, critiquen que té quatre vehicles fent aquest transport fins als aeroports i que a ells només els truquen per fer «desplaçaments curts». «És competència deslleial al sector del taxi de Sant Feliu i n'estem farts», critiquen els taxistes ganxons, i afegeixen que, a més, ho fan «davant dels nostres nassos». També precisen que no tenen res en contra d'operadors com Uber o Cabify perquè «són legals».

De moment, i com a protesta, han penjat cartells a la part de darrere dels seus taxis i a diferents espais de la localitat costanera on es pot llegir un missatge en anglès: « Book a legal taxi for your transfers. Don't let others rip you off», que traduït al català significa: «Reserva un taxi legal per als teus trasllats. No deixis que altres t'estafin». Cartells que els han servit, sobretot, per donar a conèixer la seva situació als veïns i veïnes de la localitat, molts dels quals, asseguren, ja els han expressat obertament el seu suport.

I és que, segons asseguren, tot i haver informat d'aquesta situació a l'Ajuntament «reiterades vegades», l'ens municipal «encara no ha fet res» al respecte. Per això, no descarten emprendre noves accions de protesta «sempre» dins la legalitat, per acabar amb aquestes pràctiques «deslleials».



Estudiant el cas

Per la seva part, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va declinar pronunciar-se a l'espera d'estudiar el cas.

Ja fa anys que la Confederació del taxi d'Espanya exigeix al govern que reguli els trasllats amb vehicles particulars que realitzen alguns grups hotelers -coneguts també com a transfers o transports complementaris- perquè «perjudiquen greument» el sector. Vehicles que sovint són furgonetes amb un paper imprès on s'identifica l'hotel.