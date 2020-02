Els taxistes de Sant Feliu es planten davant d'un dels hotels que fa trasllats cobrant

Aparcar els taxis davant d'un dels dos hotels que asseguren que fan trasllats de clients cobrant i «sense permís» a Sant Feliu de Guíxols. Això és el que van fer ahir els taxistes d'aquesta localitat baix-empordanesa, després d'assabentar-se que aquests establiments estarien «donant informació falsa» als seus clients. Segons aquesta societat de taxistes, els hotels diuen als seus hostes que els 11 conductors que operen amb llicència «no volen prestar servei» al sector on està instal·lat l'hotel, motiu pel qual ofereixen «els seus propis serveis de trasllat» fins a l'aeroport de Girona i Barcelona per un cost que va dels 50 als 150 euros.

Per tal de desmentir aquesta informació i, de passada, donar a conèixer la seva protesta als clients dels dos hotels, els taxistes han decidit plantar-se davant d'un d'aquests hotels de quatre estrelles -concretament el que té quatre vehicles fent transfers- cada dia. Ho faran durant un temps i per torns per poder seguir cobrint la feina del centre. A més, puntualitzen que en el carrer en el qual s'han plantat ja existeix una parada i que, per tant, els hotels «enganyen» els clients.

Tal com va avançar dimarts Diari de Girona, els taxistes ganxons han iniciat una campanya per denunciar públicament que, des de fa anys, pateixen competència «deslleial» per part de dos hotels del municipi. Uns establiments que asseguren que ofereixen als seus clients un servei de trasllat de pagament fent servir «cotxes particulars» i «sense disposar» de la placa identificativa, la llicència municipal, la targeta de transport necessària per poder portar passatgers, ni la matrícula de color blau que permet identificar fàcilment els taxis.

Com a acció de protesta, els taxistes han penjat cartells a la part del darrere dels seus taxis i a diferents espais de la localitat costanera on es pot llegir un missatge en anglès: « Book a legal taxi for your transfers. Don't let others rip you off», que traduït al català significa: «Reserva un taxi legal per als teus trasllats. No deixis que altres t'estafin». Cartells que ara volen mostrar als clients d'aquests equipaments hotelers.

D'altra banda, aquesta societat va lamentar ahir no haver rebut cap missatge per part de l'Ajuntament de Sant Feliu sobre la seva situació. El consistori ahir va reiterar que només es pronunciaran una vegada hagin analitzat el cas.

Ja fa anys que la Confederació del taxi d'Espanya exigeix al Govern que reguli els trasllats amb vehicles particulars que realitzen alguns grups hotelers -coneguts també com a transfers- perquè «perjudiquen greument» el sector.