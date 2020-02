Els ecologistes insten a revisar el penya-segat del Golfet després del Gloria

L'associació Salvem el Golfet insta l'Ajuntament de Palafrugell a revisar el penya-segat del Golfet després del pas del temporal Gloria. La borrasca ha provocat un despreniment de roques de grans dimensions, superior al de les darreres llevantades. Els ecologistes creuen que el retrocés de la muntanya pot augmentar i apunten la necessitat de revisar l'estat en què es troba la zona per on ha de passar el futur camí de ronda. També alerten que la xarxa metàl·lica que protegeix la platja ja s'ha hagut de reforçar en diverses ocasions. Segons l'associació, fenòmens similars a la borrasca seran "més freqüents" a partir d'ara.

L'entitat ecologista ha presentat aquest divendres al matí una instància al consistori alertant de la situació en què es troba el penya-segat del Golfet. No és la primera vegada que aquesta platja pateix un despreniment similar. Segons els ecologistes el 2005 es va instal·lar una primera malla metàl·lica que es va revisar el 2010, cinc anys després. Aquest mateix sistema de contenció es va reforçar un segon cop l'any 2012 a petició del mateix ajuntament.

Des de Salvem el Golfet asseguren que porten molt de temps avisant del "risc ecològic" i de "despreniments" d'aquest penya-segat "atès la naturalesa en retrocés del mateix". És per això que creuen que aquesta vegada el temporal ha afectat especialment l'estructura. "Els experts coincideixen en afirmar que el canvi climàtic portarà, amb més freqüència, episodis com els viscuts amb la tempesta Gloria" han explicat, afegint que "tot porta a pensar" que "el retrocés del penya-segat del Golfet", s'accelerarà.

És per això que l'associació ha instat el govern municipal de Palafrugell a revisar l'estat en què es troba la zona, atès que pel cim s'hi ha de fer un camí de ronda. "S'ha de determinar si el projecte serà segur tal i com s'ha projectat: amb passarel·la sobrevolada inclosa" han apuntat. També han demanat al consistori que els informi si la repetició d'episodis com aquest podria afectar els murs del polèmic xalet que hi ha construït damunt el penya-segat, a causa de la proximitat de la construcció amb el límit de la muntanya.