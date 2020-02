Escarabats, marihuana i serveis punxats en un edifici ocupat de l'Estartit

A l'Estartit, els pocs propietaris que encara viuen en un edifici de la carretera de Torroella, pateixen, des de fa dos anys, un autèntic malson. Els talls de llum i aigua són freqüents. Els crits, les baralles i la brutícia s'han convertit en el pa de cada dia. I l'olor de marihuana i les plagues d'insectes van en augment. Uns problemes que, asseguren, estan causats per les ocupacions constants dels habitatges buits que hi ha en aquest edifici de dos blocs -un al carrer de Barcelona número 28 i l'altre a la carretera de Torroella número 24- que comparteixen patis interiors i el pàrquing. En els 24 pisos existents n'hi ha nou d'ocupats -cinc en un bloc i quatre a l'altre- i els veïns sospiten que, d'aquests, en dos hi ha plantacions de marihuana per la forta olor que se sent. A més, denuncien que els ocupes no paren de canviar, que entra i surt gent durant tota la nit «per comprar droga» i que, fins i tot, han intentat entrar als seus pisos per robar-los els mobles i altres objectes de valor.

L'últim incident el van viure el passat 28 de gener, quan el transformador de la llum va explotar i va deixar sense servei bona part del bloc. Fins al lloc hi van haver d'acudir els Bombers i la policia, que van aixecar acta del succés. Els veïns sospiten que l'explosió es va produir quan un dels ocupes l'estava manipulant.

Segons relaten a Diari de Girona, mantenint l'anonimat per por de represàlies, aquests pisos són propietat dels bancs i, per tant, són aquests els únics que poden tramitar les denúncies perquè hi pugui intervenir la policia i desocupar-los. Expliquen que alguns d'aquests ocupes els punxen la llum i l'aigua, que destrossen els espais comuns, com l'entrada principal de l'edifici i els panys, que relloguen els pisos a altres persones, que entra «tota mena de gent» a l'edifici i que tenen els pisos tan bruts que ara s'està escampant una plaga d'escarabats. Un dels ocupes, asseguren, té un gos i «llença els excrements de l'animal per les finestres». Uns altres es barallen amb tanta violència que han «destrossat la porta» del pis i provoquen «les visites diàries» de la policia local.

Els propietaris indiquen que se senten «desesperats» i «impotents» perquè tampoc poden vendre els habitatges i costa molt llogar-los, precisament, a causa dels problemes que generen aquests ocupes. A més, en un dels blocs, vuit dels habitatges són segones residències i els seus propietaris s'han de desplaçar fins a la localitat baix-empordanesa cada setmana i per torns per vigilar que no els ocupin aquests pisos, que destaquen que són «força nous i bonics».

Alguns d'aquests propietaris ja han interposat diverses denúncies individuals als Mossos d'Esquadra i també han parlat de la situació amb el president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit (EMD), Francesc Ferrer, per intentar trobar una sortida a aquest conflicte.



Moviment de l'EMD

Segons explica Ferrer, l'EMD està «treballant en tot aquest assumpte», s'ha reunit amb representants dels veïns afectats i els fets s'han posat en coneixement dels cossos policials. «Des de l'administració local no podem fer res perquè no tenim potestat legal per entrar en aquests pisos i això ens causa molta preocupació i impotència», valora el president de l'EMD, qui confirma que aquest edifici és un focus de «conflictes». També assenyala que han enviat diverses cartes a Sareb per demanar-los que actuïn i avança que intentaran fer una reunió amb altres ajuntaments per poder fer un front comú a l'hora d'actuar en els casos d'ocupacions.

Per la seva part, la Sareb confirma que quatre dels nou pisos ocupats són seus i que han tramitat tres denúncies per poder desocupar-los: la primera el març passat; la segona, al maig; i la tercera, al juny, que estan en mans del jutge.