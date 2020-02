Detenen el professor de l'institut de la Bisbal acusat d'abusos sexuals

Els Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà han detingut el professor de l'institut de la capital baix-empordanesa com a presumpte autor d'abusos sexuals comesos dins el centre. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de mitjana edat.

L'arrest es va practicar aquest divendres passat i la detenció es va deixar sense efecte a fi que l'acusat declari pròximament davant del jutge quan aquest li ho requereixi, ja que es considera que no hi ha risc de fuga i té domicili conegut.

La investigació policial es va iniciar quan a finals de gener el centre va informar al Departament d'Educació de possibles casos de tocaments a alumnes de primer d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i posteriorment es van iniciar tots els protocols.

El mateix centre escolar va ser qui va destapar el cas en un comunicat enviat a les famílies dels estudiants on s'informava de la presumpta «conducta inadequada» d'un professor del centre cap a «alumnes». Segons s'explicava en el document, va ser una alumna qui va informar la direcció de l'institut sobre «accions denunciables», moment en el qual van engegar el protocol per «aclarir la veracitat i abast» dels fets.

Concretament, en el text s'especificava que el director i la coordinadora pedagògica de l'institut van entrevistar els alumnes que «s'anava creient convenient» a mesura que escoltaven «les declaracions de les noies». Després d'elaborar un informe sobre els relats de les estudiants, el van enviar a Inspecció i van informar les famílies de les alumnes implicades seguint indicacions d'Inspecció.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra es van entrevistar amb les possibles víctimes del professor de l'institut bisbalenc i han anat acumulant proves. Finalment, divendres passat es va practicar la detenció.

La investigació policial conclou que, presumptament, el professor hauria comès tres casos d'abusos sexuals de menors quan es trobava a dins l'equipament escolar. Aquesta pràcica consistiria a realitzar tocaments a tres alumnes menors d'edat de l'institut. Els Mossos d'Esquadra han informat del cas a les parts així com al Departament d'Educació.

Per la seva part, el director de Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va avançar ahir que aquesta setmana està prevista una reunió per estudiar la situació i decidir sobre el futur del professor acusat, a qui li queden dues setmanes de baixa. Des de finals de gener, quan es va donar a conèixer la situació, les classes que impartia aquest professor es porten a terme «amb tota normalitat» per part d'una professora nova.