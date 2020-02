Queixes per la prohibició de beure alcohol a les rues de la Vall d'Aro i Sant Feliu

La prohibició de beure alcohol durant les rues de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina ha provocat la indignació d'algunes de les colles participants, que no entenen la mesura ni la manera d'aplicar-la. La prohibició es va conèixer a finals de gener amb la publicació de les bases de participació on s'especificava que no es podrà desfilar amb «begudes alcohòliques sigui quin sigui l'envàs» i que les «colles que desfilin amb símptomes d'embriaguesa o sota efectes de substàncies estupefaents quedaran automàticament desqualificades» a més de quedar-se sense premi i quedar excloses per a l'any següent. També s'informava que la policia local podrà fer controls d'alcoholèmia si «ho creu oportú».

Algunes colles com els Frikis o els Kintus han criticat, a través de les xarxes socials, que amb aquesta mesura «paguin tots per la mala imatge que ofereixen cinc carrosses», que només s'apliqui el control als participants i no «a les autoritats i al jurat, que se suposa que han de donar exemple» o que aquesta prohibició «no és la manera més adequada» per evitar el consum de begudes alcohòliques. També defensen que la gran majoria de colles fa un «consum responsable d'alcohol» i que els representants de cada carrossa ja «vigilen i s'encarreguen» de no deixar desfilar qui no està en condicions de fer-ho.

Per la seva part, la Federació de Colles de Platja d'Aro va valorar ahir que la majoria de les 14 colles que engloba «veuen bé aquesta mesura» i que «l'entenen». «Al principi, la prohibició va sobtar però després de parlar-ho, i tot i que pugui agradar més o menys, la majoria de colles entenen que la rua és un acte públic i familiar», va destacar el president de la federació, Sergi Esteva.

D'altra banda, l'Associació de Colles de Carnaval Ganxones (ACCG) va ser més crítica amb la manera com s'ha aplicat la prohibició. «Es va informar de manera precipitada quan les colles ja havien pagat les quotes i sense consensuar», lamentava ahir la presidenta de l'entitat, Marta Martínez, qui va afegir que si se n'hagués informat abans, els participants haurien pogut decidir si «inscriure's o no». «No estem en contra de la mesura, però pensem que no serà efectiva perquè la gent beurà molt abans de la rua», va remarcar la presidenta de l'ACCG, que representa 23 colles de Sant Feliu. Des d'aquesta entitat, també van assenyalar que potser seria més efectiu començar a «penalitzar els que beuen massa».

La resta de begudes, com l'aigua, els refrescos o els sucs de fruites, que inicialment s'havia rumorejat que tampoc es podrien consumir, sí que estaran permeses.