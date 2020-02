Torroella i l'Estartit recuperen el subministrament d'aigua potable després de gairebé tres setmanes

Els municipis de Torroella de Montgrí i l'Estartit (Baix Empordà) han recuperat el subministrament d'aigua potable després de gairebé tres setmanes. El pas del temporal Gloria va inundar la planta potabilitzadora, situada a tocar del riu Ter, i en va malmetre els equips tècnics. Aquest dimarts a la tarda, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha decretat l'aixecament de la restricció de beure i cuinar amb aigua de la xarxa municipal. Les darreres analítiques realitzades han certificat que tots els paràmetres es troben dins de la normalitat i, per tant, es pot garantir completament la seva potabilitat. En conseqüència, també s'ha donat per finalitzat el servei de cisternes d'aigua potable.

L'alcalde, Jordi Colomí, ha volgut subratllar els esforços i la total dedicació dels tècnics de Sorea, la companyia concessionària del servei, i del consistori que "ha estat treballant sense descans" per normalitzar el servei d'aigua potable "en una situació realment adversa tenint en compte la magnitud de l'avaria". Colomí també ha volgut agrair "les mostres de comprensió i paciència de la població" per les incomoditats derivades d'aquesta circumstància de força major.

Avaria de gran magnitud

D'aquesta manera es tanca un episodi que es va iniciar el passat dijous 23 de gener, arran del pas de la borrasca. En un primer moment es va decretar l'aigua com a no apta per cuinar i beure per un augment dels paràmetres de transparència. Una decisió motivada per l'augment sobtat de la terbolesa dels aqüífers degut a les intenses pluges d'un temporal de gran magnitud. La situació va afectar, molt especialment, una bona part dels municipis del Baix Ter.

Aquella mateixa tarda, la situació es va complicar molt més quan es va inundar la planta potabilitzadora i es va trencar la canonada que ve dels pous de Canet, d'on s'abasteixen Torroella i l'Estartit. Això va obligar a interrompre el servei perquè la instal·lació va quedar inoperativa. Els tècnics de Sorea i de la brigada municipal van poder entrar a la planta quan el nivell de l'aigua havia baixat, i ràpidament van activar un dispositiu especial d'emergència.

El principal objectiu era poder arrencar la planta amb equips provisionals i bombar aigua cap als dipòsits. Aquesta aigua, però, tot i que es podia utilitzar per dutxar-se i rentar, continuava no essent apta per al consum per la seva terbolesa.

Solucionat el problema, setmanes després, l'Ajuntament de Torroella i Sorea, han acordat l'adopció de determinades mesures per minimitzar els efectes que pugui tenir un episodi similar en el futur. Per exemple, s'ha decidit enlairar els quadres elèctrics, fins a un punt on no pugui arribar l'aigua en cas d'inundació.