Assalten botigues de la Bisbal i roben a l'escola de Cruïlles

L'escola de Cruïlles i cinc botigues del centre de la Bisbal d'Empordà van ser assaltades, dimarts a la matinada, per un grup d'individus que hi van entrar per intentar robar, un objectiu que van aconseguir en dos dels espais: una perruqueria i el centre educatiu.

A la Bisbal, els lladres només van obtenir el botí d'un dels negocis. Va ser en una perruqueria de la plaça Major on, després de forçar l'accés, van aconseguir emportar-se uns 150 euros. A la resta de comerços, els delinqüents no van aconseguir entrar-hi, però sí que van ocasionar danys. En una carnisseria pròxima a la perruqueria, els autors dels assalts van trencar fins i tot la vidriera de la botiga, però no n'haurien sostret res. Els robatoris es van produir entre dos quarts de cinc i les sis de la matinada.

Els botiguers es van adonar dels fets, en la seva majoria, al matí, quan van anar a obrir els establiments. Es dona el cas que cap dels comerços on es va robar -o intentar- disposava d'alarma i que en l'únic que en tenia, un bar, no va arribar a sonar, ja que els lladres no van poder-hi accedir. Els altres intents de robatoris van ser en una botiga d'electrodomèstics, un hostal i una botiga de roba. Ahir la policia estava gestionant les denúncies per acabar d'aclarir si havien sostret quelcom en algun altre local de la població.

Arran dels fets, la Policia Local de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra han incrementat el patrullatge per la zona i tenen un dispositiu muntat per tal d'enxampar els presumptes autors dels fets. De moment, no se'ls ha trobat. Les càmeres de vigilància d'alguns locals i testimonis podran ajudar els investigadors a buscar els presumptes autors dels fets, que després de cometre el cop van fugir del lloc.

Durant la mateixa nit, un altre dels objectius dels lladres va ser l'escola Les Gavarres-ZER Empordanet de Cruïlles. Allà, els delinqüents hi van accedir per dos costats diferents i després de forçar dues portes. Segons va explicar l'alcalde, Dani Encinas (Avenç-AM), una vegada a dins es van emportar dos ordinadors portàtils, una càmera fotogràfica i menjar.

Aquest material havia estat reposat feia poc pel Departament d'Educació, ja que ja havia estat robat en un altre assalt que es va produir fa aproximadament un mes. En aquella ocasió, els delinqüents van rebentar una porta per poder entrar. Arran dels fets, el consistori valorarà en quins equipaments municipals cal actualitzar les mesures de seguretat i les alarmes i en quins altres cal instal·lar-hi alarmes noves.