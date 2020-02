La Bisbal convocarà la Junta Local de Seguretat arran dels darrers robatoris

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d'Empordà han incrementat el patrullatge pels carrers del poble arran dels darrers robatoris, que han patit alguns comerços del centre del municipi. Des de l'Ajuntament reconeixen que estan "preocupats" però asseguren que els cossos de seguretat estan treballant per poder detenir els diferents grups, responsables dels assalts. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, explica que en els propers dies convocarà la Junta Local de Seguretat per tractar aquest i altres temes. Marquès ha assenyalat que es tracta de diferents grups i ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a veïns i comerciants. "S'ha de treballar per fer efectives les possibles detencions", ha reblat.