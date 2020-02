Robats tretze ordinadors portàtils a l'escola de Cruïlles en menys d'un mes

Sense ordinadors, amb quatre portes forçades i amb tot el mobiliari i el material remenat i escampat per terra. En aquest estat va quedar, dimarts al matí, l'escola Les Gavarres de Cruïlles, després que a la matinada un o més individus hi entressin a robar.

Segons va explicar la direcció del centre, els lladres van forçar dues portes d'accés exteriors i una vegada dins en van forçar dues més que estaven tancades amb clau. En total, i després de remenar i escampar per terra tot el que trobaven al seu pas, els lladres es van emportar set ordinadors portàtils, menjar dels armaris, la nevera i el congelador i material escolar com retoladors i contes il·lustrats, entre altres coses. Una situació que el personal de Les Gavarres va viure com un déjà-vu, ja que el mes passat l'escola va ser objectiu d'un altre robatori semblant. En aquella ocasió els delinqüents van aconseguir sostreure cinc ordinadors portàtils, una càmera fotogràfica i diners en metàl·lic.

Dos robatoris en menys d'un mes que han deixat al límit els recursos del centre, que ja està tramitant una reclamació al Departament d'Educació de la Generalitat per tal que els reposin el material robat.

El robatori de dimarts a la matinada a l'escola Les Gavarres va coincidir amb dues accions criminals més a la comarca: una a Vulpellac i una onada d'assalts a la plaça Major de la Bisbal d'Empordà. A Vulpellac, que pertany al terme municipal de Forallac, una parella va denunciar el robatori de la seva moto, una Kymko 50cc, que va aparèixer cremada el matí següent darrere el camp de futbol. A la Bisbal, entre dos quarts de cinc i les sis de la matinada de dimarts, un grup de lladres van robar uns 150 euros en una perruqueria i van intentar-ho en una carnisseria, una botiga d'electrodomèstics, un hostal i una botiga de roba.



Més vigilància nocturna

Arran dels fets, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va informar ahir que la Policia Local ha «duplicat» la vigilància nocturna a la localitat, a la qual s'ha sumat una patrulla dels Mossos d'Esquadra, i que s'intensificaran els controls dels punts «conflictius» del terme municipal. De moment, encara no s'han trobat els autors dels assalts.

D'altra banda, a Cruïlles, l'alcalde, Dani Encinas, va avançar dimarts que el consistori valorarà en quins equipaments municipals cal actualitzar les mesures de seguretat i les alarmes i en quins altres cal instal·lar-hi alarmes noves, com a l'escola Les Gavarres i a la llar d'infants, entre d'altres.

Mentrestant, el grup municipal de Tots per la Bisbal va demanar ahir a l'alcalde de la capital baix-empordanesa, Enric Marqués, la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat per analitzar «aquesta greu problemàtica». A l'escrit que el portaveu de la formació, Xavier Dilmé, va fer arribar al batlle, remarcava que aquesta junta hauria d'incloure els portaveus dels grups municipals, representants de les associacions de comerciants, Policia Nacional (servei d'estrangeria) i «s'hauria de convidar també el fiscal en cap de la Bisbal».

Dilmé també va proposar «en to constructiu» aplicar mesures a curt i mitjà termini com: prioritzar les identificacions de persones per part de la Policia Local, a peu i amb controls aleatoris de vehicles; instal·lar «més càmeres de vigilància» a les zones comercials i a les entrades de la ciutat; i que l'alcalde s'entrevisti «immediatament amb el jutge degà de la ciutat» per «mostrar la preocupació de l'Ajuntament per la laxitud manifesta amb què els jutjats de la Bisbal tracten els autors d'aquest tipus de delictes i la reincidència en els mateixos».