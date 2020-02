Una queixa per l'estat d'un gos posa al descobert 1.000 plantes de marihuana

La Policia Local de Santa Cristina d'Aro va rebre fa uns dies una queixa d'una veïna que deia que hi havia un gos que semblava abandonat i no se li donava aigua. Els agents locals es van desplaçar fins al carrer del Montseny de la urbanització Golf Costa Brava i es van trobar amb una altra sorpresa en el xalet on hi havia el gos: finestres tapiades i extractors. La situació els va fer sospitar que hi podia haver una plantació de marihuana.

Arran de la troballa, van demanar suport a la Guàrdia Civil i va començar la investigació, que va culminar dimarts amb l'entrada i escorcoll del xalet i la detenció de l'únic habitant. L'arrestat, un home de 29 anys de nacionalitat albanesa, exercia presumptament les funcions de cuidador del cultiu de droga.

L'arrestat va col·laborar amb els agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil, que van comprovar que a dins la casa hi havia moltes plantes de marihuana. Aquesta droga estava escampada per totes les habitacions, amb l'excepció de la cuina i l'estança on dormia l'arrestat.

En total, la policia va comissar fins a 1.000 plantes en aquesta casa de la població que ja es trobaven en un avançat estat de creixement. També van retirar tots els elements elèctrics i aparells que hi havia per alimentar el cultiu. En aquesta tasca també hi va col·laborar la Brigada Municipal de Santa Cristina.

Es dona el cas que el xalet on hi havia la plantació està llogat i la investigació policial es manté oberta per tal de veure si es pot arribar a les persones que han ordenat el cultiu i trafiquen amb la droga.

El cultiu de marihuana està molt estès a les comarques de Girona, on s'han detectat desenes de plantacions. Sovint la col·laboració ciutadana és imprescindible per detectar-les.