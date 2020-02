Sant Feliu de Guíxols implantarà contenidors d'escombraries amb xip

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) licitarà el nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries per 5,1 milions d'euros (MEUR) anuals. Entre les novetats, el nou contracte durarà cinc anys –l'actual es remunta al 2008- i per fomentar el reciclatge estendrà totes les fraccions de selectiva a tots els punts on hi ha contenidors. L'alcalde, Carles Motas, subratlla que un dels objectius és que la ciutadania també sigui "responsable" amb les seves deixalles i que, per això, s'implantaran contenidors amb xip. D'altra banda, el nou contracte incrementa tant la neteja dels carrers com la de platges (que per primer cop, també es farà a l'hivern). La intenció del consistori és que el servei s'hagi adjudicat a finals d'any.

Després de dotze anys, Sant Feliu de Guíxols engega el procés per adjudicar el nou contracte de neteja i recollida d'escombraries. El ple de la setmana vinent aprovarà el plec de condicions per treure'l a licitació. D'entrada, el nou contracte serà més curt. Durarà cinc anys, no tindrà possibilitat de pròrroga i a més, com ha concretat Motas, l'Ajuntament farà un "control exhaustiu" del servei per garantir que l'adjudicatària compleixi amb les seves obligacions.

El nou contracte sortirà a licitació per 5.098.981,55 euros anuals. Gira al voltant de dos eixos: incrementar la neteja i impulsar el reciclatge (sobretot, fent que la ciutadania en sigui corresponsable). Actualment, l'índex de reciclatge a Sant Feliu de Guíxols és del 46,43%. La intenció del consistori és que aquest percentatge arribi al 50% a finals d'any i que, a partir d'aquí, vagi augmentant fins a assolir allò que marca Europa (que el situa en un 70% de cara al 2030).

Per assolir-ho, i com que Sant Feliu és un municipi eminentment turístic, el consistori descarta el porta a porta. Però el nou contracte sí que fixa incrementar el número de contenidors de selectiva arreu de la ciutat. Actualment, només el 35% dels punts amb contenidors tenen totes les fraccions (vidre, paper i cartró, plàstic, orgànica i rebuig).

Ara, però, el nou contracte estableix que cada punt de recollida haurà de disposar de totes les fraccions. A més, al nucli històric, cada dia un vehicle elèctric posarà i traurà els contenidors. Aquí, durant unes hores hi haurà unes bateries de contenidors -cadascuna, amb les cinc fraccions- que es retiraran en moments de més afluència de veïns i turistes.

A més d'estendre la recollida selectiva, en una segona fase també s'implantaran contenidors intel·ligents de rebuig (amb xips i targetes). L'alcalde de Sant Feliu subratlla que, precisament, això permetrà discernir a quines zones i barris de la ciutat els veïns no gestionen adequadament les escombraries. "Insistim en què cal prendre consciència, perquè al capdavall si no es recicla bé i es porten més residus a abocador, això incrementa la taxa", diu Carles Motas.

Nova maquinària i més neteja

A més de fomentar el reciclatge, el nou contracte també incrementa la neteja viària. De fet, en comptes de fer-se per zones (com passa ara) es planificarà carrer per carrer. Hi haurà més operaris escombrant i netejant els carrers i també es comprarà tota la maquinària nova. Entre d'altres, una escombradora i una furgoneta d'aigua a pressió (per retirar grafits o xiclets) a més de furgonetes o bufadors.

L'Ajuntament calcula que, al llarg del contracte, entre allò que hagi de comprar l'empresa i el que assumeixi el consistori, la inversió per a maquinària serà d'uns 4 MEUR. Per últim, i pel què fa a neteja urbana, també s'intensifica tota aquella que es fa a la zona de platja.

En temporada alta, les platges es netejaran cada dia; en temporada mitja, un o dos cops per setmana. I per primer cop, el nou contracte també fixa que la sorra es netegi durant l'hivern. A més, s'instal·laran 76 noves papereres a tota la façana litoral de Sant Feliu de Guíxols.

L'adjudicació, a finals d'any

El consistori preveu que, després d'aprovar-ne la licitació, el nou contracte ja s'hagi adjudicat i sigui una realitat a finals d'any. Actualment, qui presta el servei és l'empresa Cespa. El contracte que se li va adjudicar el 2008 tenia una vigència inicial de deu anys i ja acumula dues pròrrogues.

Precisament, ara fa pocs dies, una vintena de treballadors es van concentrar davant l'Ajuntament per demanar la negociació del conveni i l'adjudicació del nou contracte. Carles Motas ha volgut tranquil·litzar-los, dient que sigui qui en sigui l'adjudicatària, se subrogaran els contractes.