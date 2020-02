La Confraria de Palamós tanca un "bon any" de la gamba

La Confraria de Palamós ha tancat un "bon any" de la gamba malgrat que hi ha hagut una gran quantitat de la petita que no s'ha pescat. Des de la Confraria destaquen el fet que, malgrat que s'ha deixat de capturar una gran quantitat de juvenil – així es denomina a la més petita –, les barques han acabat "contentes" a escassos quinze dies de l'aixecament de la veda. A més, les expectatives de cara al 2020 són "millors" ja que tota la que no s'ha pescat haurà crescut i ja serà de mida mitjana. L'altra cara de la moneda és la garota que s'ha vist afectada pel temporal Gloria. En aquest cas, la captura ha estat "més escassa" com a conseqüència de la llevantada. De fet, els pescadors no poden abastir la demanda que tenen.

Satisfacció a la Confraria de Palamós després d'un bon any pel que fa a la pesca de la gamba. De fet, en general, la confraria s'ha mogut en unes xifres similars a les 2018. En concret, el 2019 es va tancar amb una facturació de 9,4 MEUR, 200.000 menys que l'any anterior. En aquest sentit, la seva gerent, Cristina Mañas, ha reconegut que estan "satisfets". "Hem aconseguit mantenir-nos en aquesta bona línia dels darrers anys", ha assenyalat.

I un dels principals motius d'aquests bons números ha estat la campanya de la gamba. Tot i que a principi de temporada es donava per fet que hi hauria una gran quantitat d'espècies petites, les barques han sortit "molt satisfetes" per la quantitat de mitjana i gran que s'ha pescat.

Això ha fet que es deixés a mar la juvenil. D'aquesta manera, des de la Confraria de Pescadors de Palamós donen per fet que el 2020 serà "encara millor", ja que haurà crescut i les previsions és que hi hagi més gamba mitjana i gran. "Hem estat selectius per limitar la captura de juvenils i hem complert els objectius pel que fa a negoci", ha explicat Mañas.

La gerent també ha assenyalat que el 2019 han engegat un projecte per intentar "ser més selectius" i millorar les tècniques de pesca per ser "eficients" tant des d'un punt de vista biològic com econòmic.



La garota pateix el Gloria

L'altra cara de la moneda, però, és la garota. Mañas explica que se n'ha pescat "molta menys del que és habitual" i actualment "no es pot abastir" les demandes que hi ha d'aquest producte. "És l'espècie que més ha patit el temporal", explica Mañas, ja que es pesca a les roques i és en aquesta zona on més mal va fer el temporal.



Bones expectatives per l'escamarlà

Un aspecte que fa ser "molt optimistes" els pescadors és l'escamarlà. I és que després de les primeres informacions que reben dels científics, aquesta espècie s'està recuperant en una zona de cria que es va acotar, i on es va prohibir pescar per tal de repoblar la població. "S'està recuperant i per a nosaltres és molt important perquè és una espècie que ens preocupa, perquè amb els anys ha disminuït de manera important", assenyala Mañas.

La gerent de la Confraria de Palamós també ha fet extensiu el cas de l'escamarlà al pop o la gamba blanca que cada vegada "es pesca més". "En definitiva és important treballar en aquesta línia per poder donar una millor qualitat als nostres clients i que tothom pugui gaudir d'aquest peix".